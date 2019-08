Claves para reaccionar y acabar correctamente una pelea de perros

La escena es la siguiente: dos perros sin bozal ni traílla se encuentran en un parque, gruñidos van y vienen, y de repente se origina una pelea. Los amos de ambas mascotas tardan un poco en reaccionar; en parte, porque en la mayoría de los casos no saben cómo intervenir.



Finalmente, alguno de los dos logra separar los perros y la batalla cesa. Probablemente, la escena nos resulta familiar y en alguna ocasión hemos presenciado una pelea entre dos o más perros y no somos del todo conscientes de cómo proceder o cómo es adecuado separarlos para evitar que se hagan daño –o que nos hagan daño–, ya que, en el calor de una pelea, ellos pueden llegar a agredirnos si intervenimos de manera inadecuada.

¿Cómo evitarlo?

Dos o más perros se pueden enfrentar por temas de territorialidad, juego o de cortejo con una hembra. Lo clave antes de un enfrentamiento es, sin lugar a dudas, la prevención.



Socialización y educación: el manejo adecuado del temperamento de nuestra mascota se puede realizar desde edades tempranas. Atender a los llamados, responder a las órdenes y quedarse quietos y calmados en un lugar son los elementos fundamentales a la hora de evitar una pelea y otras situaciones. Vale la pena mencionar que estas órdenes deben darse de forma tranquila e inmediata, justo antes de que se origine la pelea, cuando se observan los primeros signos de tensión entre los animales. Una vez originada, es poco probable que nuestro perro acate nuestros llamados.



Traílla y bozal: según la legislación nacional, un amo responsable debe sacar a pasear a su mascota con correa. En caso de ser un perro poco sociable, deberá, además, hacer uso de un bozal que le permita jadear y recibir premios y bebidas. Es responsabilidad directa de los amos evitar agresiones entre perros y también evitar agresiones a los humanos.



Horarios diferentes: si a nuestro perro le cuesta socializar con sus congéneres o con otras personas, lo indicado no es privarlo de sus paseos habituales diarios, ya que la incorrecta socialización y el exceso de energía no liberada puede empeorar el problema. La solución, establecer horarios de paseo diferentes para que en el parque no encuentre tantos estímulos que lo lleven a ser agresivo.



Castración: la territorialidad en los machos, que son los principales generadores de peleas, tiene un gran componente hormonal. Esto se reduce cuando se castra antes del año de edad, ya que, pasada esta época, su efectividad se reduce.

Durante la pelea

Durante la pelea cubrir a los animales puede ser una opción para restringir la visibilidad de las mascotas y terminar la pelea. Foto: IStock

Los enfrentamientos en perros suelen ser momentos explosivos y rápidos que responden a instantes de máxima excitación. El tiempo de reacción es mínimo, razón por la cual no existe un protocolo establecido e inmediato para frenar una pelea.



Agua: si bien no es fácil tener a la mano agua en el momento de una pelea, esta es de gran ayuda. Lo ideal es que sea un chorro constante, de una potencia moderada y de temperatura fría para calmar los ánimos.



Evitar otros perros: los perros, como animales gregarios, se van a sentir atraídos por la confrontación e intentarán sumarse, por ello es clave sujetar físicamente a los demás con la ayuda de la correa y el bozal.



Miembros posteriores: en algunas ocasiones, cuando los perros se tienen sujetos el uno al otro a través de la mordida, un movimiento clave es levantar las patas traseras del animal, con cuidado de no ser agredido, para intentar que, por falta de equilibrio, los animales se suelten.



Cubrir a los animales: para limitar y restringir un poco la visibilidad de los perros involucrados en la pelea, una buena opción es cubrir las cabezas de ambos con la ayuda de un saco, una chaqueta o una cobija.



Si bien intentar abrir la boca de uno de los dos animales es una maniobra efectiva, también es una opción muy arriesgada que requiere adecuada protección para evitar ser mordido. Para ello es necesario contar con la ayuda de más personas y proteger el cuerpo –principalmente manos, brazos e incluso cabeza y cuello– con sacos, chaquetas, guantes, entre otros.

Luego de la pelea

Una vez separados, los animales deben sujetarse fuertemente con la correa y apartarlos el uno del otro hasta que no haya contacto físico ni visual entre ellos. Para revisar que no haya heridas de gravedad, lo mejor es esperar a que los ánimos y la adrenalina del momento hayan bajado un poco; de lo contrario, el animal nos puede lastimar al tener un nuevo episodio de agresividad. Si observa heridas profundas y sangrantes, es prioritario acudir al médico veterinario cuanto antes.

Qué no hacer

Si bien el momento de una pelea es bastante intenso, lo más importante es tratar de conservar la calma. Gritos, llanto y otros estímulos auditivos solo servirán para aumentar la intensidad de la pelea al sobreestimular a los perros.



No golpee a los perros. Esto puede tomarse como una agresión más y puede acrecentar la agresividad de los animales implicados. Esto, incluso, puede hacer que alguno de ellos lo agreda, ya que, en medio de la pelea, los perros no distinguen con facilidad el foco de la agresión.



No haga uso de otros elementos como palos, piedras, agua caliente, entre otros. Esto, aparte de no ser del todo efectivo, puede lastimar gravemente a los animales.





GABRIEL GARCÍA PARA EL TIEMPO