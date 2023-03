El pasado 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje, una fecha que busca concientizar a todos y todas sobre el cuidado ambiental. La Secretaría de Ambiente de Bogotá aprovechó la ocasión para recordar la importancia de separar los residuos y aprovecharlos.



Desde el 1 de enero de 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció por medio de la resolución 2184 de 2019 el nuevo código de colores para separar los residuos. Este está constituido por tres: el negro, el verde y el blanco. El primero sirve para poner todos los desechos que no sean aprovechables, el segundo es para los orgánicos y el último para todo lo que se pueda reciclar.



Cabe recordar que los residuos no aprovechables son aquellos cuya composición no permite generar un proceso de reutilización. En este caso sería el papel higiénico, las servilletas, cartones contaminados y algunos restos de comida. Por su parte, los orgánicos están compuesto por alimentos que pueden ser usados en compostaje. Entre estos encontramos cáscaras de plátano, huevos, café e incluso bolsas de té.



Finalmente, los residuos aprovechables son aquellos como el cartón limpio, el vidrio, el metal y el plástico.



“La adecuada separación de residuos en nuestras casas, la reutilización de elementos aprovechables y el consumo responsable son muy importantes en términos ambientales porque contribuyen al uso de menos recursos naturales para la elaboración de materias primas, a la generación de energía y la producción de abonos que sirven para enriquecer nuestros suelos” afirmó la secretaria de ambiente Carolina Urrutia en el informe oficial de la Secretaría.



Existen algunas disposiciones especiales para cierto tipo de productos considerados como peligrosos. En estos podemos encontrar tipos de productos tóxicos, inflamables, infecciosos o incluso radioactivos como el aceite vegetal, las llantas usadas, los medicamentos de uso animal y humano, baterías de plomo y envases de químicos insecticidas o plaguicidas.



Para estos productos, la Secretaría recomienda no clasificarlos en bolsas porque pueden contaminar el ambiente, especialmente las fuentes hídricas. Por lo que deberá acercarse a uno de los 1.125 puntos de recolección especiales en la ciudad de Bogotá. Allí sabrán qué medidas tomar para evitar que los productos sean generadores de riesgo ambiental.



#LaBasuraNoEsBasura | Con la tecnificación de la Planta de Tratamiento de orgánicos, se han reducido los tiempos de tratamiento de estos residuos🍓🥦, y mensualmente 60 toneladas son transformadas en abono orgánico de alta calidad. pic.twitter.com/p3TUIk6uGY — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) May 11, 2022

Desde 2020, la Secretaría de Ambienta ha adelantado múltiples estrategias para el cuidado ambiental por medio de campañas de aprendizaje y concientización. Entre estas 1000 actividades estuvieron enfocadas en la separación de residuos y la huella ecológica. “Si logramos reincorporar residuos y cambiamos nuestros hábitos podemos disminuir la contaminación en el aire, el suelo y, por supuesto, en la Estructura Ecológica Principal” explicó Urrutia.



Solo en ese año por medio de los programas posconsumo, se logró la recolección de 2.810,66 toneladas de residuos tecnológicos, medicamentos y aceite usados. Además, se controlaron 4.344.814 de toneladas de residuos de construcción de las que se aprovecharon 1.013.480 de toneladas.

