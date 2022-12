El 2022 terminó, otra vez, como un año agridulce para la naturaleza. En el mundo incendios forestales, olas de calor, inundaciones atípicas y heladas no vistas en décadas entre otros fenómenos fueron casi una noticia diaria. Y en Colombia la situación no fue distinta.

La variabilidad climática, los asesinatos de líderes ambientales y la deforestación fueron probablemente los tres hechos negativos que más marcaron la agenda ambiental de este año. Sin embargo, la ratificación del Acuerdo de Escazú, como una herramienta jurídica clave busca proteger el medioambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe; y la sentencia del Consejo de Estado para regular la la concesión de títulos mineros y proteger el capital ambiental del país, fueron sin duda dos hechos para reconocer.

(Lea también: ‘No estamos mejorando en deforestación’, aseguró Minambiente)

Deforestación: la muerte del bosque

El informe anual de deforestación presentado en julio de este año por el Ideam mostró un aumento en la pérdida de bosque, pasando de 171.685 hectáreas (ha) deforestadas en 2020, frente a 174.103 ha en 2021. El problema es especialmente preocupante porque eso significaría que cada año se está perdiendo en biodiversidad una zona del tamaño de Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ha comportado la deforestación durante los últimos años. Foto: IDEAM

Además, todo parece indicar que por el momento el problema está lejos de poder resolverse. Este 2022 inició con un aumento marcado en esta problemática, porque entre enero y marzo se deforestaron más de 50.400 hectáreas, mientras que en 2021 fueron 45.500. Luego, en el segundo trimestre se deforestaron 2.060 y en 2021 fueron 1.580.

Según le explicó a EL TIEMPO la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, aunque existe un plan para enfrentar la problemática, es probable que las cifras no disminuyan por el momento mientras se logra establecer la estrategia para frenar la problemática. “No sé si vamos a lograr disminuir la deforestación con respecto al año pasado. Pero sí esperamos que en los puntos donde actuemos baje la deforestación y nos muestre que la estrategia sí funciona”, señaló Muhamad.

El año con el clima más mortal

En 2022 se cumplieron tres años de la presencia del fenómeno de La Niña, que ha impactado fuertemente varias regiones del mundo, entre ellas Colombia. Según datos de la de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 29 de noviembre, las cifras de fallecidos en el país alcanzan los 216; frente a 126 fallecidos en 2021; 96 en 2020; 139 en 2019 y 136 en el 2018. La diferencia es abismal. Por lejos las lluvias de este año han generado casi el doble de muertes que cualquier otro año en el último lustro.

Según expertos, la mala preparación del país ante eventos climatológicos extremos y la variabilidad climática que cada vez veremos más son los responsables de que este haya sido el año con lluvias más mortales.

(Lea también: El 2022, el año con las lluvias más mortales del último lustro)

Líderes ambientales asesinados

Este año, nuevamente Colombia volvió a encabezar la lista de asesinatos de líderes ambientales en el mundo, de acuerdo con el informe de la ONG británica Global Witness. Si bien, el país logró bajar del deshonroso primer puesto que había ocupado en 2019 y 2020, las cifras presentadas en septiembre y que recogen los datos de 2021 nos dejaron en segundo lugar con 33 defensores asesinados. Una cifra que solo superó México donde perdieron la vida 54 líderes.

En los últimos 10 años, de acuerdo con Global Witness, perdieron la vida en Colombia 322 defensores de las selvas, los mares, los ríos, los animales y la inmensa biodiversidad del país.

(Lea también: ¿Por qué Colombia es el segundo país más peligroso para ser líder ambiental?)

Ratificación del Acuerdo de Escazú



Por otra parte, la ratificación del Acuerdo de Escazú fue uno de los grandes logros para el panorama ambiental en Colombia. El primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe para la defensa de los ecologistas fue aprobado rápidamente en el Congreso apenas unas semanas después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, quien ha defendido el texto y su relevancia.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro sancionó el Acuerdo de Escazú en compañía de la ministra de minas Irene Vélez (izq) y la ministra de Ambiente Susana Muhamad (der). Foto: Presidencia

Ahora, Escazú podrá funcionar como una herramienta para mejorar el acceso a la información y la justicia ambiental en el país, uno de los pocos en la región que permanecían sin incorporar el tratado a su normatividad. De acuerdo con la ONG ambiental Asociación Ambiente y Sociedad, con la ratificación de Escazú una de las cosas que podría empezar a suceder es que Colombia se convierta en una país más seguro para los líderes ambientales.

(Lea también: Sector ambiental en el Congreso: ¿qué proyectos se mueven y quiénes lideran?)

Minería y el Consejo de Estado



Una sentencia histórica de 475 páginas marcó también este año. El Consejo de Estado encontró la existencia de un desorden institucional y un déficit de protección ambiental en las reglas que hay para tramitar y otorgar títulos mineros en el país, por lo que dictó una serie de órdenes estructurales para resolver el problema.

La decisión señala que en el país hay áreas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) que deberían estar catalogadas como zonas de exclusión o de restricción minera, pero que no lo están. Por tanto, considera el fallo, se debe hacer una completa delimitación de parte del Gobierno para así evitar que un título minero se entregue sobre un área no permitida. Entre lo que ordenó el Consejo de Estado, está que el Ministerio de Ambiente tiene dos años para determinar donde sí y donde no se puede hacer minería en el país, para buscar proteger el capital natural.

EDWIN CAICEDO | @CaicedoUcros

REDACTOR MEDIOAMBIENTE | @ElTiempoVerde