El nivel de mercurio hallado en la Amazonia enciende las alarmas

El último estudio realizado por Parques Nacionales Naturales de Colombia en la Amazonia Colombiana encontró que hay un alto nivel de concentración de mercurio en sedimentos, peces y cabello humano en las poblaciones de esta región.



El estudio 'Contenido de mercurio en comunidades étnicas de la subregión planicie de la Amazonia colombiana' arroja datos alarmantes sobre las consecuencias del mercurio en la salud humana y en el ecosistema de los ríos Caquetá, Apaporis, Puré y Cotuhé.



Este territorio ha estado expuesto a varias olas extractivas y conflictos que ponen en riesgo sus ecosistemas. Uno de los fenómenos que ha afectado la zona es la minería ilegal, actividad en la que se utiliza el mercurio, dice el estudio realizado a través de la Dirección Territorial Amazonia, y con el apoyo de la Universidad de Cartagena y la Fundación Gordon and Betty Moore.



Y aunque los efectos del mercurio son conocidos "el diagnóstico general evidencia que no existe información debidamente documentada para entender el nivel de los efectos de actividades de minería en Colombia, y en especial sobre las áreas protegidas de PNN en la Amazonia, y los datos existentes no permiten tomar decisiones como Estado", asegura el estudio.

Algunos de los datos obtenidos

El informe señala que, en su mayoría, el mercurio ingresa a los ecosistemas acuáticos de la Amazonia a partir de la actividad extractiva de oro y encienden alarmas frente a la necesidad de la intervención integral del Estado.



A partir de allí, una de las cifras más preocupantes es que el 37 por ciento de las muestras de peces evaluadas tuvieron concentraciones superiores a la máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (el límite en un pez debe ser menor de 0,5 mg/g). Este es el caso del tucunare, el cual tiene una cantidad de 1,54 mg/g.



Estos ejemplares fueron colectados con ayuda de pescadores pertenecientes a cada una de las comunidades incluidas en el estudio. En total se capturaron 243 en los diferentes lugares de muestreo: 94 en el río Cotuhé, 52 en el Puré, 51 en el Apaporis y 46 en el Caquetá.



La ingesta de dichos peces por parte de las comunidades supone un riesgo potencial para la salud y estaría generando efectos adversos en poblaciones aledañas a los ríos. Por ejemplo, la exposición al metilmercurio -más tóxico que el mercurio- afecta la capacidad reproductiva y puede ocasionar infertilidad.



Por otro lado, el estudio señala que las concentraciones más altas fueron encontradas en los habitantes del río Apaporis, y las más bajas en el río Cotuhé.

Estos son algunos de los datos recopilados por el estudio. La línea roja punteada representa el valor máximo permisible de mercurio en el cabello humano. Foto: Parques Nacionales Naturales

En cuanto a las pruebas con cabello humano de las poblaciones asentadas en los ríos, un total de 497 muestras fueron tomadas de los habitantes de las comunidades que pertenecen a las organizaciones indígenas de Cimtar (187), Pani (200) y Aciya-Aciyava (115).



Los niveles allí encontrados también preocuparon: todos los valores excedieron los niveles de seguridad aceptados internacionalmente (1 mg/g). En total, un 94 por ciento de los voluntarios tenía números superiores al umbral de la OMS (5 mg/g), y el 79 por ciento presentaron concentraciones superiores a 10 mg/g.

Algunas de las conclusiones

1. La exposición al mercurio por parte de las comunidades indígenas puede

estar relacionada con el consumo de pescado contaminado con este metal.



2. Los altos niveles de mercurio en niños menores de 2 años indican que durante

su periodo de lactancia estos consumieron leche materna contaminada con

ese tóxico.

Estos son algunos de los peces que no pueden ser consumidos por su nivel de toxicidad. Foto: Parques Nacionales Naturales

3. Son 17 especies las prohibidas para consumo por sus niveles de mercurio: tucunare, mota-simi, jurajura-bocón, capaz, barbachato, pintadillo tigre, cascariduro, bagre rayado, payara, chillón, piraña-puño, arenca chata, dormilón pez perro, sabaleta, dorada, yaraqui-sapuara y pintadillo-bagre.



4. Es necesario hacer seguimiento estricto e incluir dentro de los exámenes de control prenatal la medición de mercurio en cabello o sangre para realizar intervenciones oportunas y así disminuir riesgos de afectación del sistema neurológico en el desarrollo del feto.



5. Las concentraciones del metal presentes en el cabello de los habitantes de las comunidades indígenas excedieron los niveles de referencia de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (Usepa), en un 100, 100 y 99,5 por ciento, respectivamente, y de la OMS, con un 94, 93 y 84 por ciento.



