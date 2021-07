'Los científicos deben hablar para educar a los candidatos'

Un grupo de científicos colombianos público la carta 'Socavando Colombia

paz y medioambiente' en la última edición de la revista Science. En la carta lanzan una crítica contra las acciones del Gobierno de Iván Duque contra el acuerdo de paz con las Farc, que al final repercute en la protección del medioambiente.

(Le puede interesar: Ola de calor e inundaciones: ¿crisis climática en el hemisferio norte?)

Mencionan que incluso, en las acciones por la protección del medioambiente, como las campañas militares contra la deforestación, terminan generando un conflicto socioambiental en las comunidades que viven de los bosques, y no ataca a la principal cadena como "los actores políticos influyentes", se lee en la carta.



El texto, firmado por Alejandro Salazar, Juan F. Salazar, Santiago J. Sánchez-Pacheco, Adriana Sanchez, Eloisa Lasso, Juan C. Villegas, Paola A. Arias, Germán Poveda, Ángela M. Rendón, Maria R. Uribe, Juan C. Pérez y Jeffrey S. Dukes, también mencionan que pese a que Duque firmó el Acuerdo de Escazú y su gobierno lo envió al Congreso con mensaje de urgencia para su ratificación, su partido, el Centro Democrático, lo hundió.



"Escazú es un tratado de Latinomáerica y el Caribe que se compromete a multilaterales

en la protección del medioambiente en un esfuerzo por apoyar las personas más vulnerables, y la implementación del proyecto de Especialidad Agraria, una iniciativa alineada con los objetivos de el acuerdo de paz que habría facilitado la resolución de disputas territoriales", dicen los científicos.



(También: La selva amazónica a punto de convertirse en fuente de emisión de CO2)



Para Eloisa Lasso, del departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, "Los científicos también debemos alzar la voz. En esta carta llamamos la atención sobre las consecuencias socio ambientales de no respetar los acuerdos y no seguir con el proceso de paz en Colombia".



"Los científicos tienen la responsabilidad de llevar esta discusión al público en general para informar la toma de decisiones", señaló Alejandro Salazar, del departamento de Medio Ambiente y Bosques Ciencias de la Universidad Agrícola de Islandia.



Por último, en la carta, los firmantes declaran que en el 2022, las elecciones en Colombia serán fundamentales tanto para las personas como los ecosistemas. "Los científicos deben hablar para educar a los candidatos y votantes sobre las consecuencias socioambientales de sus acciones", concluye la carta.



Leer la carta completa aquí

Otras noticias de Medioambiente

La deforestación en Colombia creció un 8 % en el 2020, según Gobierno

Conflictos entre humanos y vida silvestre causan muerte de felinos