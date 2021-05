Causas y consecuencias de la contaminación del agua en Colombia

Un desajuste entre la disponibilidad de agua dulce y la demanda concentrada hacen que Colombia sea muy vulnerable a los riesgos de escasez de agua en el futuro. Pero, según declaró el Banco Mundial en el informe 'Colombia , un cambio de rumbo’, no es solo una cuestión de cantidad de agua, sino también del deterioro de la calidad de este recurso.

En ese informe se evidencia que la contaminación está impactando cada vez más las aguas de Colombia y dañando sus ecosistemas.



Según el más reciente Estudio Nacional del Agua, la industria, los hogares y las áreas cafeteras se encuentran entre quienes más contribuyen a la contaminación del agua en todo el país. La erosión acelerada por la deforestación también contribuye a esta problemática, al igual que la minería, legal e ilegal.



Para poner el efecto de esta última industria en perspectiva, en 2012 descargó un

total de 205 toneladas de mercurio al suelo y al agua en 179 municipios. Como resultado, en muchas regiones del país, las personas más desatendidas a menudo no tienen agua potable segura porque el tratamiento es insuficiente o inexistente.



A nivel nacional, el Índice de Calidad del Agua (ICA) muestra que el sector industrial es el mayor contribuyente de carga orgánica neta que se descarga a los cuerpos de agua, estimada en 51% en la demanda biológica de oxígeno (DBO), 62% en química. demanda de oxígeno (DQO), con respecto a la carga total agregada por los tres sectores (agricultura, industria y doméstico).



Por esta contaminación, entre 11,8 y 19 millones de personas en Colombia están expuestas a riesgos muy altos por la mala calidad del agua, dice el Banco Mundial



"La contaminación del agua es una agenda pendiente para el Gobierno: para muchos cuerpos de agua, se desconoce la calidad y la degradación ambiental. Por ejemplo, el índice de alteración de la calidad de agua (IACAL) no considera metales pesados o pesticidas, y los sistemas de monitoreo no evalúan la capacidad del agua para mantener la vida, ni miden los efectos de la eutrofización, las floraciones de algas dañinas que ocurren cuando los cuerpos de agua reciben demasiados nutrientes", señala el informe.



Entre los impactos más severos a las comunidades, están las enfermedades recurrentes y degenerativas. Por ejemplo, según cita el informe, la relación entre el acceso al saneamiento administrado de manera segura y varias enfermedades relacionadas con el agua es más fuerte en Colombia que en Argentina, y que el promedio de América Latina.



"El círculo vicioso de las enfermedades diarreicas provoca una menor absorción de

nutrientes, desnutrición y, en última instancia, una mayor susceptibilidad a nuevas infecciones. Esto conecta intrínsecamente la diarrea con la desnutrición", señala el informe.



