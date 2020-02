El león Júpiter y otros animales que han conmovido a los colombianos

Vanexa Romero. EL TIEMPO

El oso Chucho se convirtió en el primer animal de Colombia al que le concedieron un hábeas corpus, acción judicial que se creó para ordenar la libertad de los seres humanos y que, en esta ocasión, terminó protegiendo los derechos de un oso.



La inédita decisión fue tomada, el 26 de julio del 2017, por el magistrado Luis Armando Tolosa, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien consideró que los animales “son seres no humanos, titulares de derechos”, pues, a su juicio, se debe superar la visión antropocéntrica que considera que sólo el hombre tiene esas garantías y está por encima del medioambiente.



Tolosa ordenó trasladar a Chucho a una condición de semicautiverio porque, según dijo en el trámite judicial, nunca se demostró por qué el oso iba a estar mejor confinado en un zoológico que en una reserva natural.



Desde 2017, vive en la Fundación Zoológica y Botánica de Barranquilla, en cautiverio, tras ser donado por la Corporación Ambiental de Caldas, pues vivía en la reserva del Río Blanco.



Ese movimiento no gustó mucho en el departamento cafetero y el abogado Luis Domingo Gómez presentó el recurso de hábeas corpus.



Pero la decisión de Tolosa tampoco agradó al zoológico de Barranquilla, desde el que interpusieron una tutela afirmando que ese fallo vulneró su debido proceso y no se tuvo en cuenta que el oso estaba mejor en sus instalaciones que en Caldas.



En enero del 2020, la Corte Constitucional selló la discusión y determinó que los animales no son sujetos de derecho, sino objetos de protección constitucional, y que el mejor lugar para Chucho en sus condiciones es el zoológico barranquillero.