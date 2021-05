‘Carne de ganado ilegal en parques nacionales llega a supermercados’

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, patrimonio cultural y natural de la humanidad, y el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, donde se ubica Caño Cristales, conocido como el río de los siete colores, se han convertido en el pastizal de las vacas que se distribuyen en grandes supermercados. Así lo determinó la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) en un informe que EL TIEMPO conoció con antelación.





La organización ambiental, con sede en Washington, asegura que, a partir de información que obtuvo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mediante derechos de petición, y con investigación en campo en la región de la Amazonia colombiana, entre el 2016 y 2020, los mataderos en Bogotá recibieron 57.929 cabezas de ganado de una concentración ganadera que comercializa y blanquea el origen del ganado proveniente del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena. Varios supermercados, dice la EIA, como el Grupo Éxito, comercializan esa carne.



Como en el país no existe una trazabilidad del ganado (un proceso que deje claro de dónde sale y a dónde llega), la EIA asegura que hablaron con un proveedor del Grupo Éxito que se abastece de otros que tienen fincas dentro de estos parques (por seguridad no revelan sus nombres ni las grabaciones en video).



En el caso del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, denunciaron que un proveedor directo del Grupo Éxito compra, en promedio, 200 cabezas de ganado al mes de una finca ubicada dentro del parque en la cual se deforestaron 400 hectáreas de bosque en el 2019. Cabe destacar que, según las cifras oficiales emitidas por el Ideam, en el 2019 se deforestaron 821 hectáreas de bosque de esta área protegida.



Ante las denuncias, EL TIEMPO consultó al Grupo Éxito, que aseguró por medio de un comunicado que la ganadería sostenible es uno de los focos de la estrategia de sostenibilidad de la compañía: “Grupo Éxito es pionero en el retail colombiano en la implementación de un modelo de ganadería sostenible que contribuye a la conservación de los ecosistemas, el bienestar animal y el desarrollo económico, social y ambiental del país, y hoy monitorea el 100 por ciento de los terrenos (más de 37.000 hectáreas) de sus 39 proveedores, razón por la cual toda la carne que se comercializa en sus tiendas proviene de fincas comprometidas con la conservación de los ecosistemas naturales”.

Enormes ganancias

Esta es solo la punta del iceberg. Según información suministrada por la Fundación Territorios Biodiversos, con información oficial, se detectó que en las diferentes áreas protegidas por Parques Nacionales localizadas en la Amazonia, existen más de 70.000 cabezas de ganado bovino, y más del 50 por ciento de este inventario está distribuido en la cordillera de Los Picachos (663), Tinigua (24.028) y sierra de La Macarena (12.001).



Este ganado, que según la ley es ilegal, está generando enormes ganancias a quienes comercializan libremente su carne. Teniendo en cuenta que cada cabeza cuesta como mínimo, en promedio, $ 1’500.000, significa que el valor total de las cabezas de ganado (70.000) en esta región megadiversa, es de aproximadamente $ 105.000 millones.



Ganado ilegal dentro del parque Serranía de Chiribiquete. Este llega a ciudades como Bogotá, donde se distribuye en grandes cadenas de supermercado, según denunció la EIA. Foto: EIA

Pocos ‘dientes’

Deyanira Barrero, gerente del ICA Foto: Archivo particular

Ante este informe determinante en la lucha contra la deforestación, Deyanira Barrero León, gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que es quien tiene toda la información de predios, ganados y nombres de dueños de predios en estas zonas protegidas, reconoció en entrevista con EL TIEMPO que no tienen un sistema unificado que permita hacer un control del ganado en los parques nacionales, y aseguró que este mes entregarán una plataforma que permita esa trazabilidad del ganado en el país.



“Llevamos dos años de trabajo y en mayo vamos a entregar una sola plataforma, eso significa la recuperación de la trazabilidad en el tema bovino, que nos permitirá darnos cuenta de en qué predios hay aumentos de ganado, dónde están y demás”, señala.



En relación con lo que han hecho con la información que tienen en su poder y que la EIA usó para encontrar a las empresas que indirectamente impulsan esta deforestación en la Amazonia, sostiene: “Hemos suministrado información sobre predios registrados, coberturas de vacunación por departamento, municipio y vereda, y los inventarios animales en Caquetá, Meta y Guaviare a diferentes entidades ambientales. Por supuesto que tenemos una información que está siendo protegida (nombres de dueños de los predios), que no podemos dar. Pero cuando es la Fiscalía la que la requiere, hemos dado toda la información”.



Pese a conocer que existe ganadería ilegal en estos parques nacionales y que se ha incrementado desde el 2018, según las misma cifras del ICA, Barrero expresó que no han interpuesto denuncias penales y administrativas contra quienes tienen ganado en el Sistema de Parques Nacionales, aunque sí lo han hecho en otras zonas en donde se ha incrementado el ganado aparentemente ilegal.



Este diario también consultó al Ministerio de Agricultura, que afirma que han implementado estrategias con el fin de apoyar la gestión de las autoridades sanitarias para erradicar el comercio ilegal de carne. Por ejemplo, mencionan la participación en el grupo técnico de Carnes de la Comisión intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y la operación del Centro Integrado ICA, Invima, Polfa/Dian (Ciiip).



Son instancias que se dedican a la vigilancia de otros factores de riesgo en la producción y comercialización de los productos provenientes del ganado, como el contrabando y la inspección, vigilancia y control de la carne de los productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados al consumo humano. Es decir, no se controla por estas instancias que la producción, cría, levante y engorde del ganado se realicen por fuera de áreas de especial importancia ecológica.



Por otro lado, para asegurarse de que no exista ganado ilegal en los parques nacionales, el Ministerio de Agricultura hasta la fecha no ha generado un sistema de trazabilidad que incluya la integración del Sistema Sinigan del ICA, con la identificación de cada animal, el levantamiento de información georreferenciada de los predios pecuarios para su registro y operación de las agrupaciones gremiales, entidades que expiden bonos de venta y hacen el registro de hierros y marcas.



Al respecto, un análisis de la Fundación Territorios Biodiversos acerca de lo adelantado por el Ministerio de Agricultura evidencia que 13 años después, la ejecución de estas medidas no cuenta con avances significativos y no existe un sistema que integre la información recopilada por el ICA, “ya que de contar con el sistema de trazabilidad como se proyectó en la legislación, se podrían controlar más fácilmente la producción y el comercio de ganado en las áreas protegidas”.



En el caso de Parques Nacionales, entidad que ostenta la facultad sancionatoria para adelantar actuaciones administrativas contra los infractores ambientales, dicen que, hasta el 28 de febrero del 2021, de los 1.021 procesos sancionatorios que tienen en todo el país, solo hay 21 en la Amazonia.



TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

