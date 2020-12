Aparecieron en Argentina caracoles gigantes africanos y son peligrosos

Recientemente el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa) alertó a los habitantes de ese país, específicamente de la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones, porque allí encontró una peligrosa especie invasora de moluscos conocida comúnmente como caracol gigante africano (Achatina fulica).



Este caracol es considerado una de las 100 plagas más perjudiciales para el el sector agrícola, pues de acuerdo con Senasa, puede ocasionar graves daños en los cultivos y en la fauna de caracoles de la región.



El organismo inició las actividades de monitoreo a raíz de una sospecha de la presencia de esta especie que, además, puede transmitir parásitos a las personas. Dicho hallazgo se dio gracias a la denuncia de un vecino que advirtió la presencia del molusco.



Tras el llamado la autoridad ambiental acudió al lugar y capturó alrededor de 15 caracoles, primero con el objetivo de iniciar una investigación y, en segunda medida, para evitar la proliferación del animal.



Además, el equipo del Senasa recorrió casa por casa para advertir a los habitantes de la región sobre la presencia del molusco, pero sobre todo para ponerlos al tanto de los peligros que éste representa y las medidas de cuidado que deberían tener. Asimismo, les informaron sobre los números a los que debían contactarse si encontraban otro caracol.



Cabe destacar que, según los expertos, la primera aparición de este molusco en Argentina se dio en 2010 y el año pasado, a principios de 2019, se localizó otro foco en el municipio de Wanda, pero se adelantaron actividades para su erradicación.

(El siguiente es un video informativo publicado por el Ministerio de Ambiente de Argentina, en 2019)

El caracol gigante africano 🐌 fue registrado en #Argentina 🇦🇷en 2010. Genera grandes impactos sobre la #agricultura y la #fauna y también puede transmitir parásitos perjudiciales para la salud.

Conocé mas en ➡️ https://t.co/DFEpU8xwe9 @UNFAO @theGEF pic.twitter.com/nzKnWPP3Ad — Ministerio de Ambiente de la Nación (@AmbienteNacion) February 4, 2019

Una plaga peligrosa

Este caracol se reproduce fácilmente y no cuenta con predadores naturales, por lo cual puedo producir grandes daños a los ecosistemas.



"Desde el punto de vista del medio ambiente también son muy nocivos porque debido a su velocidad de reproducción y su falta de predadores naturales pueden constituirse en una plaga en muy poco tiempo. Y como tienen un crecimiento muy rápido y comen cualquier cosa pueden constituirse en un peligro para los cultivos", explicó Emilio Rey, miembro del Senasa en un comunicado oficial.



Además añadió que "este tipo de caracol puede ser portador de nematodos (parásitos) que son perjudiciales para la salud humana. Por eso se recomienda no tocarlos y manipularlos con precaución", enfatizó el experto.



Por último también recomendó no utilizarlos de mascota o adornos, no tratar de aplicarles ningún tipo de veneno, sino por el contrario, en caso de ser necesario, cogerlos con guantes impermeables, colocarlos en una bosa y aplastarlos o enterrarlos.



