CAR aprobó licencia para hacer minería en el río Magdalena

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le otorgó una licencia ambiental a la sociedad Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (Proingecol S.A.S.) y a la empresa Proacol, para explotar arenas, gravas, tierra y minerales en el río Magdalena, ignorando las peticiones de la comunidad.



Las empresas mineras tienen la intención de desarrollar un enorme proyecto minero en uno de los meandros del río Magdalena, muy cerca de los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

Desde el 2015 las comunidades de los municipios afectados, Girardot (Cundinamarca) y Coello (Tolima), se opusieron al desarrollo del proyecto con movilizaciones y con la recolección de más de 6.700 firmas para oponerse a la autorización del proyecto, esfuerzos que resultaron en vano pues la licencia para realizar minería en el río finalmente fue aprobada.



Durante los años de movilización social en contra de la adjudicación de la licencia, los líderes de este movimiento han recibido amenazas de muerte, trato despectivo e instigaciones verbales, aseguran.



Una de las peticiones de la comunidad era la necesidad de reiniciar el proceso de adjudicación de la licencia, ya que cuando se autorizó la actividad minera en el cauce del río se vulneró el debido proceso al realizarse cambios sustanciales entre la propuesta inicial y la que finalmente fue aprobada.



Los cambios efectuados tiene que ver con las coordenadas del punto de extracción, los costos de la actividad, las ventas proyectadas, y la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).



Este ultimo, afirman los opositores del proyecto, tiene múltiples falencias frente a los manuales de estudios ambientales. Ademas, fue realizado sin la participación real y efectiva de las poblaciones locales desconociendo a la comunidad indígena pijao en Coello y a los campesinos de Girardot.



Según Carlos Bello, director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental CAR, sí hubo cambios que no hizo la Car, sino la Agencia Nacional de Minería (ANM). "Los cambios efectuados en los planes de desarrollo que denuncia la comunidad se dieron pero no le corresponden a la autoridad ambiental. Son cambios que responden al polígono minero, el cual es competencia de la ANM. Nosotros evaluamos sobre lo que legalmente nos presentaron y bajo ese criterio se otorgó la licencia ambiental", explicó el funcionario.



Por otro lado, Julián Huertas Fernández, concejal de Girardot, afirma que la CAR "jamas ha tenido en cuenta el factor social y ambiental, se violó el debido proceso y las 6.700 firmas que se recogieron en el 2015 fueron desconocidas. Hemos denunciado desde diferentes escenarios todas estas irregularidades. Desde hace cuatro años hay una movilización social pacífica, en defensa del medio ambiente, los territorios y la vida", dijo.



A pesar de los planteamientos que han hecho las empresas mineras de que van a generar empleo, para la comunidad es más importante oponerse a la destrucción ambiental del río Magdalena, ya que consideran que las consecuencias negativas de la explotación recaerán en la pesca, oficio del que dependen cientos de familias en la zona.



"Si no hay peces, no hay dinero para el sustento de la familia”, señaló Jhon Fredy Arias, un pescador girardoteño, en un boletín del Concejo de Girardot, preocupado por el impacto de la minería.



Y es que según el Concejo de Girardot, en lo que va del 2020 la actividad pesquera ha caído en un 60 por ciento, afectando los ingresos de los hogares locales.



