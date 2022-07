Las altas temperaturas que se han registrado en los úlitmos días en Europa han roto récords. Muertes, incendios y sequías no dan tregua a los habitantes de Londres, Roma y París.



En ese contexto hay un término que se repite: la canícula. Aunque en el trópico no estamos muy familiarizados con él, este evento climático sucede tanto en el hemisferio sur como en el norte.



Pero, ¿a qué se refiere? De acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) este es el período del año en que es más fuerte el calor.



La canícula está relacionada con las altas temperaturas en Europa. ¿A qué se debe la ola de calor que azota Europa? El experto Emel Rojas lo explica. Foto: EFE.

El origen del término canícula

La canícula es un periodo de varias semanas que es común en países de Europa y América.



En esta temporada las lluvias disminuyen y se imponen las altas temperaturas y sequías. Esto puede durar entre 30 y 40 días, como en el caso de México.



Lo más particular de este suceso es el origen de su nombre.



La denominación está relacionada con la constelación 'Canis Mayor' y se debe a que Sirio, la estrella más brillante de la constelación del Can, aparecía junto con el Sol, lo que en esos tiempos coincidía con la época más calurosa del año en el hemisferio norte. Así se empezó a relacionar a Sirio con los días calurosos.



La física y máster en meteorología, Isabel Moreno, explicó en detalle a través de un hilo en su cuenta de Twitter por qué hoy no tiene mucho sentido que se siga nombrando así.

Aunque ahora no sea posible ver a Canis Mayoren las semanas de julio, sí reaparece en agosto.



El cambio en el firmamento podría estar relacionado con la traslación y rotación, pero principalmente con la precesión, que se refiere al cambio gradual en la orientación del eje de la Tierra, un movimiento que se completa cada 26.000 años.



