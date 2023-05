Los canguros son animales mamíferos conocidos mundialmente por características peculiares de su especie como por ejemplo, sus poderosas patas traseras, su cola y su particular bolsa, en la cual sostienen las crías.

Sin embargo, estos animales tienen múltiples cualidades asombrosas, así como el tiempo que dedican a dormir, ya que pueden descansar de 19 a 22 horas al día. Además, el sueño de los animales varía según la especie y el tamaño.



"Creo que soñar nos da una forma de extender una serie de capacidades cognitivas a los animales; eso incluye cosas como las emociones, la memoria e incluso la imaginación" señaló David M. Peña-Guzmán, autor del libro When Animals Dream: The Hidden World of Animal Consciousness (Cuando los animales sueñan: el mundo oculto de la conciencia animal, en español).

Así mismo, el canguro no es el único animal que se toma una buena parte del día durmiendo, otros animales que tienen una extensa jornada de sueño son: el koala (22 horas), el perezoso (20 horas) y el armadillo (19 horas).



Por otro lado animales como La zarigüeya , Lémur ,Hamster y Ardilla duermen de 14 a 16 horas en el día.

Otro dato importante sobre sus capacidades:

La Universidad de Sydney, ubicada en Australia, realizó un estudio en canguros australianos para entender cómo podían comunicarse con otros, sin embargo lo que más sorprendió es que los resultados arrojaron que estos animales son capaces de comunicarse con seres humanos.

“Su mirada era bastante intensa. Anteriormente pensábamos que solo los animales domésticos intentaban pedir ayuda con un problema. Pero los canguros también lo hacen. Si no pueden abrir la caja, miran al humano y vuelven al contenedor. Algunos de ellos usaron su nariz para empujar al humano y otros se acercaron al humano y comenzaron a arañarlo pidiendo ayuda”, concluyó la doctora Alexandra Green, investigadora de la Escuela de Ciencias Veterinarias de Sydney.

