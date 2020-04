Cancelada la conferencia del clima COP26 en Glasgow por el coronavirus

La conferencia del clima COP26, que debía celebrarse en la ciudad escocesa de Glasgow en noviembre, fue aplazada a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, anunció el miércoles el gobierno británico.

"A la vista del impacto mundial y continuo del covid-19, la celebración de una COP26 ambiciosa e inclusiva en noviembre 2020 no es posible", detalló el gobierno en su sitio internet, en el que precisó que la conferencia se celebrará en 2021 en la misma ciudad, en una fecha que será comunicada en las próximas semanas.



Esta sería una de las COP más importante, pues además de que todos los países debían presentar sus planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) más drásticos, también debían terminar de desarrollar el Acuerdo de París, un importante acuerdo que tiene como objetivo limitar el calentamiento global para que se detenga dentro de unos límites no catastróficos. Es decir, que la temperatura media del planeta no supere los dos grados respecto a los niveles preindustriales y, en la medida de lo posible, que se quede por debajo de 1,5.



Con información de Afp