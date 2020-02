Campesinos del Parque Tinigua denuncian que están en grave peligro 

La crisis ambiental y social que se presenta en el Parque Natural Tinigua se agravó en los últimos días. Después del enfrentamiento entre disidencias de las Farc y el Ejército Nacional en el que murieron dos soldados, los campesinos que habitan en esta área protegida denunciaron que sus casas quedaron en medio del fuego.

Así lo relatan en un comunicado enviado a EL TIEMPO por la Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta.



"Las casas de habitantes de la vereda quedaron en medio del fuego cruzado generando zozobra y arriesgando la integridad de las comunidades campesinas aledañas. La sola presencia del Ejército pone en inminente riesgo a las y los habitantes de la región, pues como ocurrió con lo acaecido en la vereda el Rubí el pasado jueves, la posibilidad de enfrentamientos con otros actores armados en la zona es muy alta", mencionan.



De ahí que le exigen a la Gobierno Nacional que cesen las presiones militares contra los habitantes de las áreas protegidas y sus zonas colindantes, ya que para ellos, esto no soluciona los problemas de fondo que están detrás de la deforestación.



Y es que el operativo en cuestión está enmarcado en la estrategia Artemisa, un programa del Gobierno Nacional para frenar la deforestación en la Amazonia por medio de operaciones militares.



El Ejército tiene la tarea no solo de monitorear incendios en el Parque Natural La Macarena, Tinigua y Picachos, zonas que históricamente han sido las más deforestadas, también reúnen evidencia de quiénes estarían tumbando el bosque para hacer viviendas y sembrar pasto para tener ganado.



Sin embargo, solo han podido identificar, según el coronel Fabio Ospina, comandante del Componente Aéreo Fuerza de Tarea Omega, que los campesinos son instrumentalizados por las disidencias de las Farc que opera en la zona.



"Los obligan a quemar y a deforestar. En los últimos días hemos estado tratando de reunir pruebas de los colonos que hacen construcción de casas, siembran pasto para luego meter ganado, y además, algunos siembran coca. Nos hemos dado cuenta de que esas casas construidas en la selva pueden costar entre 40 o 50 millones de pesos, un capital que un campesino no tiene. A ellos les están dando esos insumos", explica el coronel Ospina.



De ahí que para Óscar Hernández, representante legal de la Corporación Ambiental Ecoamen y líder social de La Macarena, Meta, la estrategia Artemisa no ataca la deforestación.



“Los resultados de esta estrategia han sido mediocres. Han recuperado fincas de 50 hectáreas, cuando en la región se están tumbando 300 o 500 hectáreas por una sola persona externa. Lo único que hace el Ejército es tumbar las casas y quitarles el ganado a los campesinos. Esto no soluciona el problema, al contrario, el campesino seguirá quemando, porque el problema de raíz no está siendo resuelto", explicó Hernández.



Además, agrega, que en las operaciones que se están llevando a cabo esta semana en la zona, solo se han capturado presidentes de juntas de acción comunal, niños y mujeres, pero los que realmente estarían detrás: "grandes empresarios de otras regiones", dijo.



Hoy el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Medioambiente estarán en la zona, en donde se espera que den declaraciones a la opinión pública sobre la crítica situación que se viven en esta área protegida y a la que además, los guardaparques no pueden ingresar.



MEDIOAMBIENTE