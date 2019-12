Se requiren USD 50 mil millones para cubrir daños por cambio climático

Estados Unidos y la Unión Europea deben asumir una financiación adicional de 50 mil millones de dólares para 2022, aumentando a un mínimo de 300.000 millones de dólares para el 2030 la reparación de las pérdidas y daños que genera el cambio climático en los países en desarrollo.

Esa es la conclusión del reciente informe “Can Climate Change-Fuelled Loss and Damage Ever Be Fair”, presentado hoy en el Pabellón Panda de la COP 25, y elaborado por más de un centenar de organizaciones.



Este análisis determina cuánta responsabilidad económica tienen los países

desarrollados por el impacto devastador que tiene el aumento de la temperatura global

en los países en desarrollo. Un tema que será una de las discusiones clave en la negociación climática de la COP 25 que inició el 2 de diciembre y va hasta el 13, en Madrid.



Un debate que para muchos expertos es políticamente muy sensible, porque los países más afectados quieren acuerdos que permitan movilizar recursos para costear estos daños que están en aumento. Sin embargo, de acuerdo con Isabel Cavelier, directora de visión de Transforma, es imposible hacer atribuciones directas, porque no se puede hacer una trazabilidad de impactos asociados a un país y sus emisiones específicas.

Ahora bien, este informe en el que participaron un centenar de organizaciones como WWF, 350.org, ActionAid International, se calculó la "parte justa" de responsabilidad que deben asumir los países.



Para ello, han utilizado un análisis de equidad, basado en contribuciones históricas al cambio climático, a través de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y su capacidad para tomar medidas climáticas, en función del ingreso nacional, teniendo en cuenta qué es necesario para proporcionar niveles de vida básicos.



En este sentido, el informe estima que Estados Unidos debe asumir al menos el 30% de los costes por daños causados, la UE el 24%, mientras que a India le correspondería un 0,5%.



Los países en desarrollo ya soportan la mayor parte de los costes humanos y

ambientales del cambio climático.



Es el caso de Mozambique que se encuentra entre los países del sur de África que experimentan una crisis alimentaria que afecta a 45 millones de personas. A principios de este año, comunidades enteras fueron golpeadas por dos ciclones sin precedentes, Idai y Kenneth, que mataron a 648 personas, desplazaron a millones, destruyendo sus hogares, infraestructuras y cultivos, lo que ha causado daños por más de 3 millones de dólares.



“Si queremos evitar el caos, los países ricos deben priorizar la financiación de

pérdidas y daños. Una forma de enfocar estos esfuerzos sería mejorando las

soluciones basadas en la naturaleza, minimizando así las pérdidas y daños futuros

al mismo tiempo que se aborda la crisis climática", dijo Sandeep Chamling Rai, experto en Política Global de Adaptación Climática para WWF.



