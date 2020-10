Participe en la nueva hoja de ruta para enfrentar el cambio climático

Del 6 al 26 de octubre se llevará a cabo una consulta pública en la que el gobierno nacional pondrá a disposición de todos los colombianos el documento de actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés): el conjunto de acciones climáticas con las que se compromete, luego de firmar y ratificar el Acuerdo de París y que renueva cada 5 años.

Los efectos del cambio climático cada vez son más evidentes, eventos como sequías prolongadas, lluvias exacerbadas, inundaciones, olas de calor, e incendios forestales son cada vez más frecuentes en el país.



Para contrarrestar esos efectos, el Gobierno Nacional, con el apoyo del Banco Mundial y WWF Colombia trabajan en la generación de espacios de comunicación y participación, a través de tres momentos clave en los que expertos, ciudadanía y actores territoriales podrán aportar y conocer la NDC:



1) Una encuesta para el público especializado en la que expertos podrán dar su concepto sobre el documento y ayudar al equipo técnico a identificar oportunidades de mejorarla (del 6 al 19 de octubre).



2) Una consulta pública en línea y con espacio para la retroalimentación de la versión preliminar del documento (del 6 al 26 de octubre).



3) Unos espacios de socialización con los territorios en los cuales las comunidades podrán estar al tanto de la actualización de la NDC (durante octubre y noviembre).



Es por esto que se invita a todos los colombianos a participar del 6 al 26 de octubre, donde podrán compartir su visión en torno a la actualización del documento de la NDC, que se presentará a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático antes de que se acabe el año.



Sus aportes los podrán hacer visitando este enlace: https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas



Estas NDC, en conclusión, son las hojas de ruta que las naciones firmantes definen y renuevan cada 5 años para enfrentar el cambio climático, y el 2020 es el año en que cada país firmante del Acuerdo de París debe presentar la primera actualización de su hoja de ruta.



Esta actualización, se da tras la publicación del Informe especial sobre “Calentamiento global de 1,5°C”, a finales del año pasado, que hace un llamado de urgencia a la acción climática durante la próxima década para evitar impactos irreversibles en los ecosistemas terrestres, costeros y marinos, así como en los servicios que estos prestan a los seres humanos.



El informe advierte sobre los posibles efectos que tendría sobrepasar este límite de 1,5°C sobre un aumento de la temperatura media en la mayoría de las regiones terrestres y oceánicas, los episodios de calor extremo en la mayoría de las regiones habitadas, las precipitaciones intensas en varias regiones y de la probabilidad de sequía y de déficits de precipitación en algunas regiones del planeta.(Lea: Agujero en capa de ozono de la Antártida, el más grande en años)

NDC colombiana: ¿en qué va?

“Por su ubicación geográfica, extensas costas, tres cordilleras y seis regiones naturales, Colombia es altamente vulnerable al cambio climático. Esto se evidenció claramente entre 2010 y 2011, cuando el país enfrentó –sin estar preparado– un fenómeno de la Niña muchísimo más intenso que los anteriores”, explica Carlos Correa Escaf, Ministro de Ambiente.



Añade que en ese momento hubo lluvias por encima de los promedios históricos que provocaron inundaciones y la destrucción de vías, puentes, acueductos, viviendas y edificios, además de cientos de hectáreas productivas.



Esta situación no solo dejó más de tres millones de personas –cerca del 7% de la población nacional– damnificadas o afectadas, sino que también le costó al país cerca de 11,2 billones de pesos, equivalentes al 2,2% del PIB, según cifras de la CEPAL.



Se estima que las pérdidas por el cambio climático equivaldrían a sufrir un fenómeno de La Niña cada cuatro años, lo que afectaría gravemente los sectores productivos y el bienestar de la población, sobre todo, aquella en mayores condiciones de vulnerabilidad.



Sin embargo, estas han presentado una tendencia ascendente; y según los últimos análisis, se calcula que si no se toman medidas, estas podrían aumentar cerca de 50% para 2030.



Por eso, la actualización de la NDC colombiana, un proceso que hoy está en su fase final, incluye compromisos específicos de mitigación, adaptación y medios de implementación por parte de los ministerios sectoriales y otras entidades de gobierno nacionales para alcanzar la meta propuestas.



La definición de estas acciones ha sido una tarea de cada cartera ministerial en la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) desde septiembre de 2019, a partir del trabajo que venían realizando desde 2015.



Además, la actualización ha recogido los resultados de muchos procesos de planificación construidos con base en instancias participativas creadas a partir de la firma del Acuerdo de París para materializar la acción climática en Colombia, como los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático (sectoriales, con el liderazgo de los ministerios, y entidades territoriales, con el liderazgo de los departamentos).



Otras instancias han sido los Nodos Regionales de Cambio Climático, en los que se promueve, apoya y acompaña la implementación de políticas estratégicas, planes, proyectos y acciones de cambio climático en cada región.



En todos los nodos participan Gobernaciones, Municipios, Grandes Centros Urbanos, Autoridades Ambientales, Institutos de Investigación, Organizaciones No Gubernamentales, Parques Nacionales Naturales, gremios sectoriales, comunidades, y otras instituciones relevantes.



En resumen, desde hace más de 5 años, el gobierno ha trabajado con el sector privado, representantes de los territorios, comunidades, autoridades locales y diferentes carteras, para recoger los insumos de la NDC.



“Para actualizar la información para el escenario de referencia y las metas de adaptación, se ha tenido en cuenta la participación de instituciones públicas, gremios y sector privado, como también de la academia”, dice Correa, y añade que ahora, el equipo técnico que trabaja en la actualización de la NDC construye el documento que Colombia presentará ante la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas antes de que finalice este año.



