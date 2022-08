Con el objetivo de exponer la amenaza del cambio climático, vista desde diferentes culturas, problemáticas ambientales y contextos sociales, regresa Planet On, el festival internacional de cine ambiental.



Este evento, según describen en un comunicado, contará con una variada propuesta audiovisual de 17 cintas y cortometrajes producidos en Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros países, así como de una serie de charlas virtuales protagonizadas por destacados directores y documentalistas de cine de la talla de Jennifer Peedom, Orlando Von Einsidiel, y Sara Dosa.

“Para esta nueva versión del Festival y como lo ha hecho a lo largo de su historia, este encuentro buscará visibilizar, a través de imágenes, invitados especiales y experiencias, la crisis ambiental que vive actualmente el mundo y con ello, concientizar a sus espectadores acerca de la responsabilidad que tenemos los seres humanos respecto al cuidado de nuestro entorno”, expresa Norma Cuadros, directora de Planet On.



En su sexta edición, el festival tendrá a Reino Unido como país invitado, y traerá obras cinematográficas de estreno para Colombia y América Latina, con un enfoque en la conservación de especies endémicas de la región.



Adicionalmente, durante el evento inaugural, se presentará la película River (Río), dirigida por la australiana Jennifer Peedom y reconocida como el Mejor Largometraje Internacional en la reciente entrega del Florida Film Festival.

Esta será la programación de Planet On

Del 19 al 28 de agosto, el festival proyectará sus cintas de manera simultánea en Bogotá y Medellín. En la capital los lugares donde se podrán apreciar los títulos será en la Plazoleta de Maloka, la Cinemateca Distrital, y la Red de Bibliotecas Públicas, BibloRed, conformadas por las sedes de Bosa, Carlos E. Restrepo, Julio Mario Santodomingo, La Participación, Gabriel García Márquez (Tunal), Virgilio Barco y Sumapaz, Pasquilla y Cárcel Distrital.



En Medellín los espacios serán el Parque Cultural y Ambiental Otraparte, y en Comfama Aranjuez.



Las producciones estarán clasificadas en cuatro categorías:



- ‘Our Planet’: cintas nacionales



- ‘Last Planet’: títulos internacionales



- ‘Future Planet’: audiovisuales producidos para plataformas de contenidos por demanda.



- ‘Small Planet’: cortometrajes.



A su vez, el Festival tendrá un espacio virtual llamado ‘Piensa Verde, Piensa On’, con conferencias magistrales, talleres, charlas y encuentros de la industria audiovisual, moderados por reconocidas figuras como Claudia Bahamón, Mónica Fonseca, Natalia Reyes, entre otras, y transmitidos vía streaming a través de la página www.planeton.co

La apertura oficial del Festival tendrá lugar el próximo 19 de agosto con la presentación de River (Río) en Maloka, la Cinemateca Distrital y la Red de Bibliotecas Públicas. Foto: Cortesía Planet On

Durante el Festival se exhibirán títulos como:



- El Territorio (The Territory; Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, 2022): Esta cinta cuenta el relato de una red de agricultores brasileños que se apoderan de un área protegida de la selva amazónica, y de la lucha de un joven líder indígena y su mentora, quienes deben salir en defensa de la tierra y de un grupo aislado que vive allí.



- Desde el aliento del diablo (From Devil's breath; Reino Unido, 2021): Es un documental que narra la inspiradora historia de una comunidad de sobrevivientes de los incendios forestales de 2017 en Portugal. Adicionalmente, narra un descubrimiento científico revolucionario que cambiará el mundo y que podría ayudar a proteger a todos de la emergencia climática.



- Escucha La Amazonía (Listen to La Amazonía, Colombia, 2021): Desde el Amazonas colombiano, siete líderes y lideresas de diferentes comunidades indígenas envían una serie de mensajes al mundo sobre la importancia de mantener la selva, el agua y la vida en épocas de crisis climática.



REDACCIÓN VIDA.

