Groenlandia se deshiela a un ritmo acelerado

Un nuevo estudio ha cuantificado, por primera vez, cómo el calentamiento de las aguas costeras está afectando a los glaciares de Groenlandia, tomando mediciones fiordo a fiordo.



Durante los últimos cinco años, los científicos de la misión Oceans Melting Greenland (OMG) de la Nasa han estado estudiando estos glaciares que terminan en el mar desde el aire y por barco.



Descubrieron que de los 226 glaciares examinados, 74 en fiordos profundos representaron casi la mitad de la pérdida total de hielo (como se monitoreó previamente por satélites) de Groenlandia entre 1992 y 2017. Estos glaciares exhibieron la mayor parte de la erosión, que es cuando una capa de hielo cálido, el agua salada en el fondo de un fiordo derrite la base de un glaciar, haciendo que el hielo de arriba se rompa. Por el contrario, los 51 glaciares que se extienden hacia fiordos poco profundos o crestas poco profundas experimentaron el menor socavado y contribuyeron solo con el 15 por ciento de la pérdida total de hielo.



"Me sorprendió lo desiguales que eran estos hallazgos. Los glaciares más grandes y profundos se socavan mucho más rápido que los glaciares más pequeños en aguas poco profundas", dijo en un comunicado el autor principal Michael Wood, investigador postdoctoral en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, quien comenzó esta investigación como estudiante de doctorado en la Universidad de California, Irvine.



"En otras palabras, los glaciares más grandes son los más sensibles al calentamiento de las aguas, y esos son los que realmente provocan la pérdida de hielo de Groenlandia".



En el caso de los glaciares de Groenlandia, cuanto más grandes son, más rápido se derriten. Y el culpable es la profundidad del fiordo que ocupan: los fiordos más profundos permiten que entre más agua cálida del océano que los fiordos poco profundos, acelerando el proceso de socavación.



Groenlandia es el hogar de una de las dos únicas capas de hielo de la Tierra, que tiene más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. En los bordes de Groenlandia, los vastos glaciares que se extienden desde la capa de hielo viajan lentamente por valles como cintas transportadoras heladas, que se vierten en los fiordos y luego se derriten o rompen (o parten) como icebergs. El hielo se repone con la nieve que se comprime con el tiempo en el paquete de hielo.



Si la capa de hielo estuviera en equilibrio, la cantidad de nieve acumulada en la parte superior equivaldría aproximadamente a la pérdida de hielo por derretimiento, evaporación y partición. Pero observaciones anteriores han demostrado que la capa de hielo ha estado desequilibrada desde la década de 1990: el derretimiento se ha acelerado y los partos han aumentado. En otras palabras, la tasa de pérdida de hielo en el océano supera el suministro de la capa de hielo. Esto está provocando que la capa de hielo se encoja y los glaciares retrocedan hacia la tierra.



La principal causa de tal retroceso de los glaciares es el proceso de socavación, que es impulsado por dos factores: la cantidad de agua de deshielo que fluye del glaciar y la capa cálida de agua salada en la base del fiordo. Durante los meses de verano, el aumento de la temperatura del aire calienta la superficie del glaciar, creando charcos de agua de deshielo. Estos charcos se filtran a través del hielo y fluyen desde el glaciar en ríos debajo de la superficie. A medida que el agua de deshielo fluye hacia el mar, se encuentra con el agua salada más cálida en el fondo del fiordo.



El agua de deshielo glacial no contiene sal, por lo que es menos densa que el agua salada y, por lo tanto, se eleva como una pluma. La pluma arrastra el agua más cálida del océano al contacto con la base del glaciar. La cantidad de socavación depende de la profundidad del fiordo, el calor del agua del océano y la cantidad de agua de deshielo que fluye desde debajo del glaciar. A medida que el clima se calienta, la cantidad de agua de deshielo aumentará y la temperatura del océano aumentará, dos factores que impulsan el proceso de subcotización.



Estos hallazgos sugieren que los modelos climáticos pueden subestimar la pérdida de hielo de los glaciares en al menos un factor de dos si no tienen en cuenta el socavamiento de un océano cálido.



El estudio también da una idea de por qué muchos de los glaciares de Groenlandia nunca se recuperaron después de un calentamiento abrupto del agua del océano entre 1998 y 2007, en el que la temperatura del océano aumentó en casi 2 grados Celsius. Aunque el calentamiento del océano se detuvo entre 2008 y 2017, los glaciares ya habían experimentado una subcotización tan extrema en la década anterior que continuaron retrocediendo a un ritmo acelerado.



EUROPA PRESS

