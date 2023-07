Justo cuando el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea de la Organización Metereológica Mundial (OMM) anunció que julio ha sido el mes más caluroso en el planeta desde que hay registro, el jefe de la ONU, António Guterres, elevó un fuerte mensaje ayer desde Estados Unidos:



“La era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global”. “El cambio climático está aquí. Es aterrador. Esto es sólo el principio. Y “para los científicos, es inequívoco: los humanos son los responsables”, insistió. Ante este anuncio, el Teniente coronel Jorge Jimenez, director (e) del Ideam, habló con EL TIEMPO sobre los alcances de la situación que hoy atraviesa el mundo.

¿Cómo ven desde el Ideam el panorama climático mundial?

Estamos en un punto histórico, con las más altas temperaturas que se han registrado a nivel global, por lo menos desde que se hace monitoreo a esa información en el mundo. Eso nos da un marco de referencia de que todos los fenómenos que suceden a nivel climático y meteorológico van a tener un ingrediente adicional que no habíamos conocido y a esperar eventos extremos.

La atmósfera es una máquina de energía, recibe unas entradas y tiene unas salidas, si las primeras son más altas de lo normal hay que disipar la energía de alguna manera en el sistema y esa es la gran preocupación. Creo que es realmente grave que estemos tan cerca de esos límites, sabemos que es por la acción humana, desde la revolución industrial hemos aumentado nuestro aporte de gases de efecto invernadero y eso está causando una acumulación de energía que el sistema no está siendo capaz de liberar.

¿Esto hace más difícil generar pronósticos climáticos confiables?



Nosotros para estimar el comportamiento de la atmósfera usamos unos modelos, una especie de caja matemática con unas fórmulas físicas que tratan de parametrizar lo que sucede en la atmósfera. Es un sistema caótico, que no es lineal y en el que no hay precisión. Estamos entrando a un terreno desconocido, no hay algo con lo que podamos comparar lo que está sucediendo actualmente porque estamos cada vez ampliando la frontera.

¿Cómo está Colombia ante ese escenario de cambio climático?

Estamos trabajando en la cuarta comunicación sobre cambio climático, un insumo muy importante para que todos los sectores se puedan preparar y entienda qué puede pasar en el país con toda esa prospectiva de gases de efecto invernadero. Es muy difícil estimar la producción futura de esas emisiones, eso hace que la incertidumbre vaya cambiando, pero con base en esos escenarios nos da una buena perspectiva de cómo pueden impactar esos cambios con más o menos precipitaciones.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

