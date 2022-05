Colombia es una nación altamente vulnerable al cambio climático. Varios informes destacan cómo los cambios en la climatología mundial pondrán en jaque al país, en un futuro, desde distintos frentes.

Un informe de inteligencia de Estados Unidos señala que Colombia es uno de los 11 países que “probablemente enfrentarán temperaturas más cálidas, condiciones climáticas más extremas y alteraciones de los patrones oceánicos que amenazarán su seguridad energética, alimentaria, hídrica y sanitaria”. También el índice de países de la Iniciativa de Adaptación Global (ND-GAIN) de la Universidad de Notre Dame, clasificó a Colombia como la nación 84 —entre 181— con alta vulnerabilidad ante un clima cambiante.

En ese escenario la infraestructura es uno de los activos expuestos. De acuerdo con la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia al 2050 (E2050) en los próximos 30 años amenazas climáticas como inundaciones, huracanes y deslizamientos de tierra, potenciadas por el cambio climático pondrán en jaque construcciones e infraestructura vital para el funcionamiento y desarrollo del país, en distintos escenarios que dependen de lo que pase a futuro con el planeta.

Riesgos climáticos y sectores de la infraestructura expuestos en el país. Foto: CEET

Distintos RCP

Desde que en 2015 se adoptó el Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de las temperaturas globales a no más de 1,5 °C con respecto a épocas pre-industriales, el mundo se encuentra en una carrera contra el tiempo por realizar acciones que ayuden a lograr esa meta: limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayor de esas acciones. Y ese compromiso, que es de todos, aún está en duda de si será cumplido.

En el informe de inteligencia de EE. UU., el límite de los 1,5 °C sería superado al ritmo actual en el 2030. Y una estimación de la organización Climate Action Tracker apunta a un incremento de 2,4 °C. en este siglo.

Hemos construido nuestro riesgo y nuestros futuros desastres. Entonces viene el cambio climático y los exacerba FACEBOOK

De hecho, en la última cumbre sobre el Cambio Climático, celebrada el año pasado en Reino Unido (COP26), que buscaba que los países se comprometieran a limitar sus emisiones y mantenerse en ese rango de aumento de temperatura, el objetivo no se logró. Este año, en la COP27 que se realizará en Egipto, el mundo buscará nuevamente que los Estados se comprometan a limitar sus emisiones y enfrentar el cambio climático.

Frente a ese escenario fluctuante, la ciencia ha intentado establecer predicciones de lo que podría suceder en los próximos años si el calentamiento sigue aumentando. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) estableció escenarios a partir de trayectorias de concentración representativa (RCP, por sus siglas en inglés). Esos RCP se dividen en cuatro y se utilizan para predecir futuros climáticos.

En Colombia la E2050 utilizó distintos escenarios de RCP para ver qué tanto podría perder el país en infraestructura, y cuánto podría costarle a las finanzas de la nación recuperarlo. En el RCP 4.5 el país perdería anualmente, solo por inundaciones, 392.809 millones de pesos al año y el 0,14 por ciento de su infraestructura, de acuerdo con los análisis de la E2050.

Riesgo por huracanes sobre construcciones e infraestructura Foto: CEET

Departamentos como Chocó, Amazonas, Vaupés, Guainía y Vichada serían los más afectados. En un clima base, que se utiliza como estándar en el informe, Colombia pierde anualmente por inundaciones 356.740 millones de pesos.Por otra parte, en el caso de la red vial en un RCP 4.5 Colombia perdería 187.365 millones de pesos al año, mientras que actualmente pierde con un clima promedio 136.274 millones. Las carreteras de la región Andina, Caribe y sur del Pacífico serían las más afectadas.

En el caso de los huracanes estos se miden con otro modelo de predicción climática del IPCC, denominado A1B que muestra que el país perdería 5.729 millones de pesos al año, en el clima base Colombia pierde al año por huracanes $ 5.375 millones. El aumento en la afectación en La Guajira y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina serían los responsables.

“Las pérdidas causadas por inundaciones, huracanes y deslizamientos sobre edificaciones e infraestructura son sobre activos físicos. Significa que los valores expuestos son de reposición, los cuales se pagan con el fin de reponer el activo perdido al mismo estado en el que se encontraba inicialmente una vez ocurrido el evento o a un estado mínimo equivalente según su condición de uso. Son pérdidas de gran magnitud y baja frecuencia”, señala el documento.

Riesgo por inundaciones sobre construcciones e infraestructura Foto: CEET

La E2050 recalca que si bien el cambio climático empeora los desastres en el país, este fenómeno solo exacerba una situación: “los niveles de riesgo que enfrenta el país como consecuencia de procesos de desarrollo que han conducido históricamente a la construcción de la vulnerabilidad existente”.

Los datos muestran que departamentos altamente vulnerables a los desastres climáticos serían los más afectados. De hecho, cuando se cruzan la información de la E2050 con el Atlas de Riesgo de Colombia, desarrollado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se ve que en caso de inundaciones los departamentos más afectados y con mayores pérdidas de la E2050 son los que ocupan posiciones más altas en el ranking de amenaza. Guainía es el número uno en nivel de amenaza por riesgos, Vichada es el 2, Chocó es el 4 y Amazonas el 13. En todos las inundaciones son la mayor amenaza, a excepción del Chocó donde los terremotos son la amenaza preponderante.

Según Ómar Darío Cardona, quien hace parte del IPCC y fue uno de los desarrolladores de la E2050, Colombia entendió con este documento que se puede ver dónde están las amenazas climáticas que enfrentará el país las próximas tres décadas, pero aún no ha empezado a desarrollar soluciones de adaptación para enfrentarlas.

En el país hace falta profundizar en estudios, análisis de riesgos y evaluación de las amenazas climáticas que tendrían los proyectos de infraestructura y los impactos que se generarían. FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Cardona, en el país la vulnerabilidad climática es un desafío difícil de afrontar debido a la mala planeación de la infraestructura y la deficiente gestión de los riesgos. Un ejemplo, dice, es el caso de la inundación hace algunos días del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, donde la mala gestión de la cuenca hídrica del río Guatiquía llevó a que, en un escenario con mayores cantidades de lluvias por el fenómeno de la Niña, se viese anegado. “Si usted es vulnerable, con muy poquito evento ya tiene un desastre y ese es el caso de Colombia”, señala Cardona.

Así amaneció el pasado viernes la pista del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Foto: Aerocivi

Todo porque, según él, en el país no se ha tenido en cuenta el riesgo como factor determinante para el desarrollo de la infraestructura en muchas zonas, y cuando llega un clima que potencia la fuerza de fenómenos naturales como lluvias y huracanes, se encuentra con obras mal diseñadas y pobremente protegidas.

“¿A qué se debe que hayan elementos expuestos en zonas de alto riesgo, a qué se debe que sean vulnerables las edificaciones y no aguanten las inundaciones, a qué se debe que no aguanten terremotos o deslizamientos? Todo eso es un problema de ordenamiento territorial y planeación física, pues lamentablemente el riesgo no ha estado como determinante en nuestra planificación. Hemos construido nuestro riesgo y nuestros futuros desastres. Entonces viene el cambio climático y los exacerba, llega un fenómeno de la Niña o el Niño y se encuentran los elementos expuestos y ahí tenemos los desastres”, finaliza Cardona.

¿Por qué es necesaria una construcción resiliente al cambio climático? Ana María Landaeta, Especialista Técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) El audio embebido no es soportado

De acuerdo con la UNGRD, tanto el desarrollo de infraestructura actual como la de proyectos futuros deben contemplar una planificación del riesgo climático y desarrollar resiliencia climática, no solo desde entidades competentes o del orden central, sino que debe trascender los escenarios regionales, departamentales y municipales.

"Es una realidad mundial que el clima está cambiando y eso puede generar eventos extremos y sólo dependerá de nuestra resiliencia que el riesgo se materialice o no, por eso construir resiliencia frente al cambio climático no es solo es una necesidad sino un deber de todas las sociedades del planeta. (...) Asegurar la resiliencia de la infraestructura civil, también será esencial para la protección financiera de recursos y para reducir los costos por desastre y por los efectos del cambio climático", señaló la entidad.

Por su parte, Ana María Landaeta, especialista técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), explica que Colombia debe trabajar aún más en el desarrollo de infraestructura que sea resiliente ante los impactos del cambio climático.

“En el país hace falta profundizar en estudios, análisis de riesgos y evaluación de las amenazas climáticas que tendrían los proyectos de infraestructura y los impactos que se generarían. En el 2011 el fenómeno de la Niña generó impactos en las vías, en proyectos que no se pensaron frente a las condiciones meteorológicas de ese momento”, destaca Landaeta.

Para ella la sostenibilidad y la resiliencia son dos factores que deben estar integrados a los próximos proyectos que desarrolle Colombia porque estamos en el momento propicio para hacerlo, y para empezar a pensar en qué obras y en qué zonas se debe construir de una forma distinta.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

