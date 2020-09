California dejará de vender autos nuevos a gasolina desde 2035

Dentro de 15 años, en California estará prohibida la venta de nuevos vehículos que funcionen con diésel o gasolina, y solo se permitirá la comercialización de autos eléctricos, que funcionen con hidrógeno o sean híbridos, lo cual implicará una reducción del 35 por ciento de los gases de efecto invernadero y el 80 por ciento de las emisiones de óxido de nitrógeno.



(Lea también: ¿Qué es la Alianza por los Páramos de la que habló Duque en la ONU?)

“Nuestros autos no deberían empeorar los incendios forestales (...). Los coches no deberían derretir los glaciares o elevar el nivel del mar amenazando nuestras apreciadas playas y costas”, expresó en un comunicado el gobernador demócrata Gavin Newsom, quien señaló al desarrollo del sector automotriz como uno de los principales responsables por las emisiones de carbono en aquel estado.



Si bien la orden del gobernador Newsom promueve el desarrollo de políticas que favorecen la venta de vehículos con energías limpias, no se prohíbe la circulación de vehículos con motores de combustión, ni tampoco restringe su venta en los mercados de usados.



(Lea también: El trabajo contrarreloj para salvar a ballenas varadas en Australia)

Nuestros autos no deberían empeorar los incendios forestales (...). Los coches no deberían derretir los glaciares o elevar el nivel del mar amenazando nuestras apreciadas playas y costas FACEBOOK

TWITTER

La decisión del gobernador también contempla que a partir de 2045 todas las operaciones de vehículos pesados y semipesados en el estado tendrán cero emisiones de carbono. “California liderará a la nación en este esfuerzo, uniéndose a otros quince países que se han comprometido a abandonar los coches que utilizan gasolina”, manifestó el funcionario.



Sin embargo, durante una conferencia de prensa el gobernador reconoció que si bien varias empresas están haciendo esfuerzos para electrificar sus vehículos, “hay algunos fabricantes de automóviles que no lo entienden y están resistiendo el liderazgo de California como en el pasado”.



(Lea también: Contaminación del aire cobra la vida de 3.900 personas en Bogotá)



Según expertos en la industria automotriz, la decisión puede tener un gran impacto en la economía de todo Estados Unidos, puesto que California es el mayor mercado automotriz del país, con el 11 por ciento de las ventas nacionales.



Los incendios forestales de las últimas semanas han dejado un saldo de 30 muertos, miles de desplazados y más de 40.000 hectáreas arrasadas hasta el pasado viernes. No obstante, durante una visita al norte de California, el presidente Donald Trump señaló nuevamente su escepticismo al respecto, al asegurar: “No creo que la ciencia sepa realmente”.



REDACCIÓN DOMINGO* Con información de AFP.