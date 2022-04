Un hombre observó con incredulidad cómo un caimán de 3 metros se arrastraba por varios carriles de tráfico, para luego desaparecer debajo de su camioneta, en Venice, Florida.



El caimán era aparentemente demasiado grande para pasar por debajo de su camioneta. “Cuando estaba probablemente a tres cuartas partes del camino debajo de mi camioneta, sentí un pequeño movimiento o sacudida debajo”, dijo Daniel Jay Kaufman al medio informativo McClatchy News.



(Le puede interesar: Soldado ucraniano rescató a una perrita abandonada tras los ataques rusos)

Lo primero que llamó la atención de Kaufman fue ver una camioneta de herramientas Snap-on conduciendo en reversa. Entonces notó que el tráfico al otro lado de la carretera se había detenido.



A unos 6 metros de distancia había un caimán muy grande, al que le faltaba una pata. Kaufman sacó su teléfono celular y comenzó a grabar, sin embargo, las cosas rápidamente dieron un giro.



“En ese momento, el semáforo ya estaba en verde y no había autos delante de mí. No podía moverme porque no quería lastimarlo debajo de mi camioneta. Por un segundo, pensé que podría quedarse allí”, agregó Jay.

(Le puede interesar: ¿Por qué es irresistible la mirada de los perros? La ciencia lo descifró)

Este curioso suceso ocurrió a las 5 de la tarde del pasado jueves 7 de abril en Jacaranda Boulevard, mientras Kaufman regresaba del trabajo a su casa. Venice está a unas 75 millas al sur de Tampa.



El aligátor americano (Alligator mississippiensis), también llamado caimán del río Misisipi,​ es una especie de saurópsido (reptil) cocodriliano de la familia Alligatoridae. Los machos pesan entre 400 y 500 kg, las hembras, 170 kg. Su longitud oscila entre 4 y 4,5 metros, los machos, y las hembras alcanzan los 3 metros.

(Le puede interesar: ‘Son familia': lanzan campaña contra abandono de mascotas en Semana Santa)