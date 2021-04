'El mundo está en problemas por el cambio climático'

El cambio climático avanza sin clemencia ante una humanidad que se rehúsa a cambiar de costumbres, razón por la cual la bióloga colombiana Brigitte Baptiste llevará a la primera Cumbre de Premios Nobel "Nuestro Planeta, nuestro futuro" una reflexión para tomar consciencia de que "el mundo está en problemas".



En otras noticias de medioambiente: La Cumbre del clima que le sirve a Colombia



"¿Cómo hacemos para entender que seguir acomodados, de cierta manera, en nuestras actividades cotidianas y además defenderlas nos puede costar muchísimo?", dice en una entrevista telemática con Efe Baptiste, rectora de la Universidad EAN de Bogotá y única colombiana invitada a la cumbre virtual que se realizará del 26 al 28 de abril.

La bióloga, exdirectora del Instituto Alexander von Humboldt, dedicado al estudio y defensa del medioambiente, explicó que, por ejemplo, mucha gente piensa que "el cambio climático se nos viene, pero pues yo tengo problemas más urgentes" como "llevar el mercado a la casa, darle educación a mis hijos, tratar de aportar al fondo de pensiones".



En esa línea, agrega, existe la creencia de que alguien "se estará haciendo cargo de ese tema".



Vea también: 'La gente solo renunciará a lo que ya tiene si lo nuevo es mejor'



"Pero resulta que las condiciones planetarias que nos ha revelado la ciencia son muy relevantes y ahí es donde la delegación de responsabilidades no funciona, necesitamos que toda la ciudadanía tome consciencia de una manera muy drástica de que el mundo está en problemas", asegura sobre lo que dirá en su intervención de siete minutos durante la cumbre.



Al encuentro, que será virtual por la pandemia de la covid-19, también asistirán nobeles de Paz como el Dalai Lama y Al Gore; de física, Steven Chu, y de Química, Martin Chalfie; así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el principal epidemiólogo del Gobierno de EE.UU., Anthony Fauci. "Es un honor muy grande poder tener siete minutos de conversación pública además, con personas tan respetadas y reconocidas", afirma Baptiste.Podría interesarle: Avistan por primera vez en Colombia a una nutria depredando una iguana

Restituir la confianza en la ciencia

Para la bióloga colombiana, que es además una gran luchadora por los derechos LGTBI, este tipo de espacios como la cumbre son importantes para "restituir la confianza en la ciencia".



"La ciencia es un instrumento complejo que hemos construido por centenares de años y que, de todas maneras, aún no goza de la suficiente credibilidad, sobre todo, a veces, entre los tomadores de decisiones", advierte.



Como ejemplo de esa falta de credibilidad pone las discusiones sobre "el conocimiento asociado con el manejo de la pandemia y las noticias falsas que circulan por todas partes", entre las que menciona "tratamientos experimentales improvisados" e "interpretaciones totalmente inadecuadas o imprecisas del fenómeno".



Además: Empleos verdes en Colombia: una alternativa al desempleo



Por ello hace un llamado para que crezca "la conversación entre ciencia y ciudadanía, entre la ciencia y los tomadores de decisiones".

Pandemia y medioambiente

La pandemia del coronavirus ha traído "cosas muy positivas, así como cosas muy negativas" para la lucha por la defensa del medioambiente, según la científica colombiana.



En cuanto a lo malo, Baptiste señala que la covid-19 "ha consumido gran parte de los recursos y ha comprometido gran parte de los recursos de financiación en temas que no están directamente asociados con la adaptación a las condiciones del virus o al manejo de la crisis".



"Vamos a tener retrasos importantes en muchas áreas del conocimiento que no pueden ser -o no han sido- priorizadas en el corto plazo porque la ciencia tiene que dedicarse a los temas de la pandemia", dice.



El ejemplo que pone de ello es que muchos laboratorios de biología molecular del mundo se concentraron en la secuenciación del virus y en el desarrollo de las pruebas diagnósticas, por lo que aplazaron "muchos experimentos y muchas cosas que pertenecían a otros programas".



En cuanto a lo positivo, resalta que la pandemia abrió una reflexión sobre "los orígenes de la zoonosis y el papel que juega la transformación de los ecosistemas en el riesgo global".



"¿Cómo el mundo ha sido cambiado profundamente por los seres humanos en los últimos 400 años? (...) Tenemos que vivir con los resultados de esa transformación. Esa reflexión global sobre esos cambios ambientales ha sido mucho más profunda gracias a la pandemia", expresa.



Ella misma se suma a esa reflexión y se pregunta: "¿Cuál es el riesgo de que se vuelva a producir una cosa parecida?", a lo que responde que hay "evidencia de que la deforestación, la contaminación y otros factores ambientales inciden muchísimo en la aparición y propagación de las plagas".



EFE

Más sobre medioambiente

Colombia prohíbe los productos con mercurio añadido

Reapareció serpiente que había sido dada por extinta hace décadas