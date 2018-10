Bosques, los grandes aliados para evitar un aumento de 1,5 °C

Hace tres años, durante la COP21 celebrada en París (Francia), 195 países se reunieron para dar un paso histórico y ambicioso: se comprometieron a evitar que la temperatura del planeta aumente 2 °C al finalizar el siglo respecto a los niveles preindustriales. Pusieron un límite antes, el de 1,5 °C.

Eventos climáticos extremos, blanqueamiento de arrecifes coralinos, el derretimiento de glaciares, el aumento del nivel del mar, la migración de cientos de personas que viven en islas o a orillas de las costas, la extinción masiva de especies de plantas y animales son tan solo algunas de las advertencias que hacen los expertos con insistencia. Todo esto, que incluso ya estamos viviendo, podría volverse peor si el planeta se sigue calentando. Si los humanos seguimos calentándolo.

Por eso, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas entregará hoy el informe más detallado que hay para responder a una pregunta, aparentemente simple: ¿qué pasa si el planeta se calienta 1,5 °C?



Después de analizar más de 6.000 documentos científicos y recibir 42.000 comentarios por parte de 90 expertos de todos los continentes, el IPCC da un abrebocas sobre una de sus tantas conclusiones: el futuro del clima está ligado al futuro de los bosques.



“Un mundo de 1,5 °C es, de por sí, un mundo difícil para vivir. Ya está mal ahora y se pondrá peor si no hacemos nada. Necesitamos más ambición y nos toca actuar ya porque no tenemos tiempo. Si no protegemos los bosques ahora los efectos podrán ser devastadores”, le dice a EL TIEMPO la Ph.D Deborah Lawrence.

Cinco conclusiones del IPCC en su último informe

Los bosques del mundo contienen más carbono que los depósitos explotables de petróleo, gas y carbón, por lo que evitar la deforestación es tan urgente como detener el uso de combustibles fósiles . Investigaciones recientes sugieren que, para limitar el calentamiento a

1,5 °C, no podemos emitir más de 750.000 millones de toneladas de CO2 en el próximo siglo. Sin embargo, los bosques almacenan suficiente carbono como para liberar más de 3 billones de toneladas de CO2 si se destruyen.

Los bosques eliminan actualmente alrededor de una cuarta parte del CO2 que los humanos emiten a la atmósfera. Al destruir los bosques, no solo emitimos dióxido de carbono, sino que también perdemos la capacidad que estos tienen, a través de la fotosíntesis, para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. De las 39.000 millones de toneladas de CO2 que llegan a la atmósfera cada año, el 28 por ciento se elimina en la tierra (principalmente los bosques) . Y cerca de un cuarto, por los océanos.

Se necesita mayor reforestación . Las soluciones climáticas naturales podrían proporcionar un 18 por ciento de mitigación hasta el año 2030.

Los bosques en pie extraen la humedad del suelo y liberan vapor de agua a la atmósfera, regulando los patrones de precipitación locales, regionales y globales. Actúan como un aire acondicionado natural. En contraste, la tala de bosques tropicales aumenta las temperaturas de la superficie local hasta en 3 °C. Estos efectos de “regulación climática” de los bosques tropicales hacen que su conservación sea esencial para garantizar la seguridad alimentaria y de agua de las poblaciones.

Limitar el calentamiento a 1,5 °C requiere un cambio rápido a un sistema de energías limpias: solar y eólica. Es necesario descarbonizar la economía global. “Cambios muy rápidos en la producción de electricidad, el transporte, la construcción, la agricultura y las industrias”, advierte el IPCC. “No hay una respuesta simple de cómo hacerlo, pero debe suceder entre los próximos 10 y 20 años”.

