Bogotá y Medellín lideran el movimiento paquero

Ya han pasado 44 años desde que el tecnólogo forestal Guillermo Silva emprendió su búsqueda del reciclaje saludable y digno. En 1977 tuvo su primer encuentro con el reciclaje orgánico, el que desde el comienzo de los tiempos viene realizando el planeta con residuos naturales y hojarasca, y que toma fuerza en estos días de mayor conciencia ambiental (o tal vez, de crisis por las problemáticas en torno a los sistemas de rellenos sanitarios) y respeto hacia el oficio del reciclador.



“Me entusiasmé por los bosques desde muy joven y empecé a recorrerlos mientras estudiaba; cuando salí profesional, encontré el reciclaje orgánico convencional, que es voltear residuos o compostaje, que descompone a través de la pudrición y, por ende, emite malos olores y atrae moscos. Lo comparé con el reciclaje orgánico del bosque que procesa cantidad de frutas perdidas, estiércoles, animales muertos, y ¿por qué no huele mal? Y la respuesta es muy sencilla: el bosque tapa todos sus residuos con hojas; estas son un biofiltro descontaminador”, sostiene.

Guillermo Silva emprendió su búsqueda del reciclaje saludable y digno. Foto: Particular

Este antioqueño, basándose en lo más elemental del ser vivo (tapar sus desechos), creó la biotecnología de reciclaje orgánico conocida como paca digestora Silva, que convoca a miles a través de las redes sociales y en varios parques de Bogotá y Medellín para alimentar la paca del sector con los residuos alimenticios de sus casas.



Se trata de un bloque (paca) de un metro cúbico de tamaño en cuyo interior se prensan residuos de alimentos de todo tipo –desde crudos y cocidos hasta cárnicos, lácteos, verduras, frutas, huesos, aceite quemado...–, heces de animales y material vegetal como residuos de poda, palos, hojas, pasto.



“Pesa unos 500 kilos, no es levantable, entonces hay que hacerla en una zona verde donde se pueda dejar seis meses, que es el tiempo para que los residuos se transformen en abono orgánico mediante un proceso de digestión como la de nuestro estómago. Son las mismas bacterias las que trabajan en una paca digestora, además de 78 clases de artrópodos recicladores del bosque como escarabajos, colémbolos, lombrices, milpiés, ciempiés, cochinillas, moscas de la chicha...”, agrega Silva, y hace énfasis en que el proceso de fermentación evita la producción de olores, sin atraer roedores, moscas ni cucarachas. Inclusive, los perros no llegan a excavar, aun prensando huesos en el interior.



Alrededor de dos horas toma un encuentro de vecinos en la paca digestora del sector. Cada participante o ‘paquero’ no solo contribuye con los residuos orgánicos que ha guardado por varios días en su casa –y que salen de la cocina–, sino que también aporta en el prensado del material recolectado, bien sea con palos o caminando sobre el bloque.



“Nos organizamos en seis nodos en Bogotá y poblaciones aledañas para mapear y custodiar los procesos paqueros en la región. Cada nodo tiene unos satélites o puntos específicos en donde se arma la paca: parques, humedales, zonas verdes, etc., y cada nodo tiene unos microgrupos en WhatsApp y redes sociales por los que las personas acuerdan hora y día para realizar la paca y alimentarla. Incluso, son los mismos vecinos quienes están pendientes de en dónde hay material vegetal, ya que la paca se compone en un 50 por ciento de residuos orgánicos y el otro 50 por ciento, de poda, hojarasca, madera triturada, etc.”, explica el equipo de comunicaciones de Paquerxs Bogotá, la comunidad fundada en octubre de 2018 en Facebook y que, a la fecha, cuenta con casi dos mil integrantes.



Cientos de ellos han trascendido la virtualidad y semanalmente se reúnen en las 200 pacas que, desde marzo de 2019, han tomado forma en la ciudad; inclusive, varias ya han cumplido sus procesos de digestión, y en ellas son evidentes la germinación de plantas y la cosecha de huertas comunitarias; de ahí el trabajo en clave entre los movimientos de huerteros y paqueros comunales.



“La huerta produce alimento que genera un desecho que puede ir a la paca; esta, en su proceso de descomposición, genera un abono muy fértil que va a nutrir la huerta, cerrando el ciclo de producción, consumo y residuo (o disposición final)”, agregan.



Movilizando comunidad

En agosto de 2020, Paquerxs Bogotá inició el proceso de georreferenciación de las pacas digestoras existentes en 15 localidades de la capital, siendo las de Santa Fe, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero, Usaquén y Ciudad Bolívar las más activas.

Para los custodios capitalinos, la importancia de inventariar y ubicar en el mapa virtual las pacas existentes radica en indicarles a las personas interesadas en unirse a la ‘fiesta de la basura’ en dónde está su grupo de paqueros más cercano.



“Hay mucha receptividad en las comunidades, la gente quiere empezar a aportar su grano de arena hacia la problemática ambiental de los residuos que generamos en Bogotá”, agregan los custodios de las pacas digestoras, que desde marzo de 2019 a marzo de 2021 evitaron que cerca de 364.000 toneladas de residuos orgánicos llegaran a Doña Juana.



Mientras los habitantes de la localidad de Puente Aranda han aprovechado sus bloques prensados para apropiarse de sus residuos y del espacio público, Kennedy se acaba de unir a la biotecnología que en 2019 transformó el relleno sanitario del municipio de Argelia (oriente antioqueño) en el primer basurero limpio del país.



“Nunca imaginé tener esa respuesta popular. Aunque unos recicladores ya tienen un basurero limpio, y se dieron el gusto de eliminar un relleno y convertirlo en una paquería limpia y cultivable como huerta, falta trabajar en contra del menosprecio de la basura y eliminarle la tortura al personal de aseo con rellenos sanitarios y carros recolectores de porquería”, enfatiza Silva.​

PILAR BOLÍVAR

