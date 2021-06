'Blue Beauty', una tendencia de cuidado personal que cuida los océanos

En los últimos años diferentes tendencias de consumo se han implementado en el mercado de cuidado personal como el concepto de Clean Beauty, el cual refuerza el interés por usar ingredientes seguros con menos impacto en el medioambiente.



En la misma línea surgió Blue Beauty, una tendencia enfocada en el impacto de ingredientes, envases y empaques que sean perjudiciales para el medio acuático, y que además sean productos sostenibles que minimicen la huella de carbono.

(Le puede interesar: ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Medioambiente?)

Los océanos cubren más del 71% de la superficie de la tierra y son responsables de la regulación de las condiciones climáticas, el ciclo de vida marino, y el oxígeno que respiramos impactando directamente la vida. Así, Jeannie Jarnot, activista norteamericana, creó el concepto de Blue Beauty que tiene como objetivo incentivar a la industria de la belleza a preservar los océanos reduciendo el uso de plásticos en los productos cosméticos.



Así mismo esta tendencia busca asegurar que los productos tengan un impacto positivo para el medioambiente, sean de fuentes sostenibles, minimicen la huella de carbono e incentiven las buenas prácticas en torno a la salud y seguridad del ecosistema.



“Se ha encontrado que aproximadamente 25 millones de toneladas de plásticos son desechados en el océano cada año, afectando 100 mil animales marinos que mueren anualmente debido a la contaminación por plástico”, dice María Paula García, miembro del equipo de Mercadeo para la línea de Cuidado del Hogar de BASF.



(También: Rana de chocolate, la nueva especie encontrada en Nueva Guinea)



En este sentido, los productos que atienden la tendencia Blue Beauty tiene en cuenta el uso de empaques biodegradables y renovables, logrando una reducción significativa en la utilización de envases plásticos, y el uso de ingredientes de fuente sostenible.

Microplásticos en los oceános

Otra problemática común es la presencia de microplásticos en los océanos, provenientes de algunas formulaciones cosméticas.



Según estimaciones realizadas en informes a la Comisión Europea, alrededor del 0,3% de los plásticos que contaminan los océanos son residuos de microplásticos de envases o ingredientes cosméticos, como microesferas plásticas no biodegradables, que tienen la función de exfoliación y limpieza en productos de cuidado personal.



En total, estos representan un desecho de hasta 500 toneladas de microplásticos liberados en los océanos cada año.



Con el fin de minimizar el impacto de la contaminación en el medio acuático, ya existen leyes en varios países que no permiten el uso de ingredientes que se consideran nocivos para el medioambiente, como las microesferas plásticas, plásticos con tamaño de partícula inferior a 5 mm, sólidos, insolubles y no biodegradables.



(También: Los 7 'puntos de retorno' para salvar el planeta)



En este sentido, desde la industria se han desarrollado soluciones más sostenibles con ingredientes biodegradables y solubles en agua para el sector del cuidado personal.



Algunos de los productos que han sido creados son procedentes de fuentes renovables como biopolímeros espesantes producidos por procesos enzimáticos, alternativas a las microesferas plásticas exfoliantes fácilmente biodegradables, opacificantes libres de acrilatos que dan una apariencia blanca a productos enjuagables de cuidado personal, entre otros.



En la actualidad, se usan ingredientes respetuosos con los corales para la formulación de protectores solares. De hecho, existe la herramienta EcoSun Pass, que utiliza una metodología que a través de criterios científicos evalúa el impacto de los filtros en los corales, incluyendo todos los aspectos ambientales relevantes como la toxicidad acuática, terrestre, bioacumulación y biodegradación.



“Estos son tan solo algunos ejemplos de innovaciones creadas a partir de Investigación y Desarrollo que siguen el compromiso de desarrollar soluciones cada vez más sostenibles para que, en todo el mundo, tengamos cada vez menos desecho de residuos en el medioambiente y especialmente en los océanos” finaliza García.

OTRAS NOTICIAS DE MEDIOAMBIENTE

¿Cuál es la gran isla basura del Pacífico y dónde queda?

Del reciclaje, al modelaje