Software colombiano para logística de flores ganó premio ambiental

Llevar un producto de un lado a otro en el mundo implica, en casi todos los casos, grandes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al ambiente. Según datos de la Agencia Internacional de Energía y el Consejo Internacional de Transporte Limpio, para 2018 solo el transporte mundial generó 8.000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Por eso simplificar y optimizar la manera en la cual se transportan los productos en el planeta es también una de las formas con las cuales se puede frenar el cambio climático. Así lo asegura Danilo Miranda, CEO de BloomsPal, un software creado por tres colombianos para mejorar el modo en el que se abastece mundialmente el mercado de flores y que hoy recibe el premio Sustainable AgTech Challenge, entregado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unep).

Si un productor de neveras no consigue a quien venderle su producto, puede esperar. Eso con las flores, con las frutas, con los vegetales no pasa. ¿Ah, no lo vendiste? Lo perdiste

La iniciativa tiene como objetivo identificar emprendimientos, innovaciones y soluciones de tecnología digital aplicada a la agricultura (AgTech) que están sirviendo como respuesta para algunos de los problemas más urgentes del cambio climático en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe.

En total se postularon 115 empresas a nivel mundial y fueron escogidas ocho ganadoras, entre las cuales quedó BloomsPal, un software a través del cual compradores de flores pueden descubrir, colaborar y gerenciar proveedores en cualquier parte del mundo de formas que sean más amigables con el ambiente.

“La sostenibilidad es mucho más allá de lo que la gente puede llegar a pensar en una primera instancia: reciclaje, hacer productos medioambientalmente sostenibles... Es también tener una industria que se pueda sostener independientemente de las adversidades. Y estamos hablando de comida, de productos agrícolas, y ahí es donde BloomsPal entra”, puntualiza Miranda.

Los ganadores accederán a mentorías y soporte en redes para escalar sus ideas e innovaciones, además de hacer parte de la redacción de un documento que recopilaría las políticas en todos los países de Latinoamérica para asegurarse de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU sean una realidad.

De flores a comestibles

Hoy, BloomsPal es un software de compras, que nació tras la pandemia por la dificultad de conectar vendedores con compradores a nivel mundial.

El crisantemo de Colombia cuenta con un tallo largo y representativo, que puede llegar a medir entre 70 y 80 centímetros. En 2012 obtuvo la denominación de origen. Foto: Cortesía / Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Al ser las flores un producto perecedero, tras ser cortadas empieza una carrera contra el tiempo para que puedan llegar a las góndolas de distintas partes del mundo, y siendo Colombia el segundo exportador de flores y follajes del planeta y el primer proveedor de Estados Unidos y Canadá, al llegar la pandemia y verse truncadas las cadenas de suministro global, Miranda vio una oportunidad de negocio junto con sus dos cofundadores Sonia de la Espriella y Camilo Bayona.

Según explica el directivo, que junto con sus compañeros lleva más de 25 años en el negocio internacional de la floricultura, la falta de eficiencia de la forma en la que se comercian las flores y las cadenas de suministro globales terminó haciendo que se perdieran miles de tallos cortados, por lo que con BloomsPal lo que se busca es que siempre se pueda encontrar a quien venderle y no se pierda la cosecha de flores.

A través del software, personas de todas partes del mundo pueden ver dónde está el producto, cuánto cuesta, cómo se empaca y cómo se envía, teniendo además la posibilidad de calcular así las emisiones generadas por el transporte y evitando la pérdida de los cultivos, como les pasó a algunos agricultores en la pandemia.

Conexiones locales

La compañía, que inició operaciones apenas en el 2020, ya ha conectado a sus clientes internacionales con más de 50 fincas principalmente en Colombia, generándoles más de 3 millones de dólares en ingresos. Además, espera expandirse al negocio de las frutas y verduras, evitando así que una parte de los más de 900 millones de toneladas de alimentos que se pierden anualmente terminen en la basura.

“Si un productor de neveras no consigue a quien venderle su producto, puede esperar. Eso con las flores, con las frutas, con los vegetales no pasa. ¿Ah, no lo vendiste? Lo perdiste. Son productos que apenas se cosechan tienen un relojito. Entonces cuando hablamos de desperdicio de comida, no solamente estamos hablando de que alguien se quedó sin poder comer, sino que el producto se perdió, nadie más lo va a poder usar”, destaca Miranda.

El objetivo también es que compradores locales puedan utilizar el software y así, en caso de problemas con las cadenas de abastecimiento, los productores puedan tener la opción de también vender sus productos, aunque sea a un menor precio, evitando en todo caso las pérdidas materiales que implica no comercializar una poscosecha.

“BloomsPal permite que compradores nacionales o internacionales tengan visibilidad de que existe ese producto. Lo cual hace que si no hay un cliente internacional para un producto, puede llegar un nacional y decirle ‘venga, yo me lo llevo’”, asegura el emprendedor.

Hoy, según destaca Miranda, la comercialización de flores es un proceso que se hace de forma caótica, “parecido a la bolsa de Nueva York”, dice, por eso con BloomsPal lo que buscan es no solo utilizar la tecnología para enfrentar el cambio climático y la generación de GEI, sino también aprovechar los datos para mejorar la forma en la que los campesinos y fincas del país llevan las flores, las frutas y las verduras de Colombia al mundo.

EDWIN CAICEDO | @CaicedoUcros

REDACTOR MEDIOAMBIENTE | @ElTiempoVerde