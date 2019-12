Blanco, negro y verde: nuevo código de colores para reciclar

Uno de las barreras que los ciudadanos se han encontrado a la hora de reciclar es que en el todo el país existen muchos colores para separar la basura. Para unificarlos, el Gobierno Nacional estableció un código de colores para la separación de residuos en la fuente, que deberá adoptarse en todo el territorio nacional a partir del primero de enero de 2021.

Los colores para la presentación de residuos sólidos en bolsas u otros recipientes, serán verde (residuos orgánicos aprovechables), blanco (residuos aprovechables) y negro (residuos no aprovechables).



Con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos a lo largo y ancho del país, y teniendo en cuenta las experiencias y avances de algunas ciudades del país como Bogotá, Bucaramanga o Pereira, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución No. 2184 de 2019 que unifica los colores que deberán tener las canecas de basura:



Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.



Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.



Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.



Este código de colores deberá ser adoptado por los municipios o distritos que adelanten programas de aprovechamiento conforme a sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y permitirá simplificar la separación en la fuente en los hogares.



“Esta disposición se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. (...), contribuye a sembrar en todas las escalas de producción del país las llamadas ‘9R’, dentro de las que se encuentran; reducir, reciclar y reutilizar, en dónde la separación adecuada de los residuos juega justamente un papel importante”, afirmó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ricardo Lozano.



