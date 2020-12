Una deuda con la vida

Al comienzo del año estábamos muy felices en el Ministerio de Ambiente porque el 2020 había sido llamado el súper año de la biodiversidad. Creíamos que por fin la vida iba a ser la prioridad, tanto en la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático (UK), como en la Convención de Diversidad Biológica (China), y ninguna de las dos convenciones se realizó. Tampoco se hizo la última reunión de los grupos de composición abierta del proceso de construcción del marco global para la biodiversidad global posterior a 2020, bajo el Convenio de Diversidad Biológica, cuya sede iba a ser la ciudad de Cali.



Debido a la pandemia todas estas reuniones globales fueron reprogramadas para el próximo año por obvias razones. La única fecha que se pudo celebrar, y con honores, fue el Día Mundial del Medio Ambiente, cuya gran protagonista fue la biodiversidad colombiana.



Que se aplacen estas reuniones para reducir el riesgo de contagio tiene toda la justificación, pero lo que no se puede aplazar, son las discusiones virtuales que cada país debe dar para definir la propuesta que será llevada a Cali el próximo año y luego a la COP en China, con el fin de evitar que la pérdida de la diversidad biológica continúe creciendo al ritmo de ahora.



Es bien sabido por la opinión pública que, en lo relacionado con la protección de la diversidad biológica, el planeta no ha cumplido.



Las metas Aichi fueron consensuadas globalmente para detener la pérdida de diversidad biológica, para que los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios esenciales, asegurando la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza, a reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica, a promover el uso sostenible y la participación de todos en los beneficios derivados de la utilización de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pero todas ellas fueron incumplidas en su período 2010-2020.



Sin embargo, ante esta grave conclusión hubo una excepción. Es importante resaltar el cumplimiento de Colombia respecto a la meta Aichi 11, que tiene que ver con el incremento del porcentaje de sus áreas tanto continentales como marinas con figuras de protección. En donde del 10% fijado como meta para áreas marinas ya hemos alcanzado un 14% bajo figuras de conservación, y del 17% establecido como meta para áreas continentales ya estamos llegando a dicho compromiso.



Como el tiempo se nos acabó, este 2020 fue un año decisivo para proponer conjuntamente soluciones y compromisos reales para reducir la pérdida de la biodiversidad, y en particular identificar sus causas indirectas, vitales para el futuro de la humanidad.



Esta reflexión cobra mayor importancia ahora, frente a la emergencia global que enfrentamos. Y las lecciones aprendidas nos las podemos olvidar.



A pesar de los aplazamientos de las reuniones, en 194 países se construye el nuevo marco mundial que determinará la nueva ruta conjunta hacia la implementación de mejores estrategias de conservación al año 2050, en la gestión de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, con retos cruciales para ser logrados en el 2030.

En estos encuentros Colombia ha enfatizado que este renovado marco posterior al 2020 debe tener como base la información científica y tradicional, con movilización de mayores recursos. Ha enfatizado que las metas deben ser asociadas a sectores productivos que dependen de la biodiversidad, con un lenguaje asociado a cambios transformacionales, con una visión a largo plazo con objetivos intermedios y metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y temporales.



El país ha avanzado en la definición de un proceso que concrete una posición nacional con nuevas metas a ser presentadas para su adopción en la próxima Conferencia de las Partes. Dicho proceso ha involucrado a los diferentes sectores productivos, sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas, comunidades locales, academia, etc.



Por otro lado, con la excusa de la necesidad de hacer estas discusiones presenciales, muchos países se han opuesto a la virtualidad retrasando sus compromisos. No es el caso de Colombia. Aquí hemos conformado un grupo de expertos que tiene como misión apoyar el proceso de construcción de la posición nacional en la negociación del marco global desde una perspectiva técnica, política, interdisciplinaria. Este grupo ha identificado iniciativas y posibles compromisos voluntarios que puedan ser trabajados entre múltiples actores y presentados por el país, como apuestas concretas para la implementación del nuevo marco de biodiversidad.

Las discusiones en Colombia para la construcción del marco global para la biodiversidad posterior al año 2020, han priorizado que, para reducir la pérdida de nuestra biodiversidad en el año 2050, los colombianos debemos:



• Vivir en armonía con la naturaleza, alcanzando patrones de producción y consumo sostenibles en sectores con mayor impacto ambiental.

• Proteger al menos el 30 % de las áreas terrestres y marinas del planeta para el 2030

• Integrar la protección de la biodiversidad en la planificación y gestión de los sectores y ministerios.

• Comprometernos con la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza como herramientas costo-efectivas para generar empleos e impulsar el crecimiento económico sostenible

• Incrementar la movilización de recursos de todas las fuentes y medios de implementación efectiva para proteger la biodiversidad y estabilizar el clima.

• Adopción del marco global ambicioso, que atienda a los hallazgos y recomendaciones científicas, especialmente de la Evaluación Global IPBES.

• Involucramiento efectivo de sectores productivos y sector privado como parte de la solución - cambios de patrones de consumo y producción.

• Comprometernos con la protección de la biodiversidad y ecosistemas marinos.



Además, con la nueva ambición y contribución de país de reducir el 51% de nuestros gases efecto invernadero al 2030 para contribuir con el propósito planetario de limitar el aumento de la temperatura de 1,5 °C, en lugar de 2°C por encima de los niveles preindustriales, y así reducir la presencia de eventos extremos sobre la diversidad biológica expuesta, los colombianos debemos:



• Implementar medidas de adaptación basadas en los ecosistemas y en las comunidades tradicionales.

• Acabar de manera definitiva con el flagelo de la deforestación. Llevar su tasa de deforestación a cero. Para ello debemos seguir consolidando los pilares de equidad, legalidad y emprendimiento con incentivos económicos a las comunidades y mujeres que habitan nuestros ecosistemas.

• Que cada sector económico, de acuerdo con el resultado de este ejercicio, se comprometa con metas más ambiciosas que reduzcan sus impactos sobre la naturaleza, especialmente, en los territorios más vulnerables, como la alta montaña y los bosques húmedos y secos tropicales.

• Que todas las ciudades sean Biodiverciudades. Que su estructura ecológica sea respetada al momento de actualizar sus planes de ordenamiento territorial.

• Evitar y controlar los incendios forestales, especialmente, en las regiones y ecosistemas más vulnerables del país.

• Multiplicar por 3 la siembra de árboles nativos para el 2030. Lograr un mínimo de 400 millones de individuos sembrados, en más de 800 mil hectáreas restauradas de áreas desprovistas de cobertura vegetal, incluidas las áreas de manglar.

• Incrementar desde los territorios los escenarios de participación efectiva, abierta e incluyente, para reducir las brechas sociales, empoderar y proteger a los protectores de nuestros bosques y compartir y monitorear sus co-beneficios especialmente en comunidades étnicas en el uso de la biodiversidad para suplir sus necesidades.



No podemos permitir que la protección de la vida se siga aplazando. El gobierno y el país han demostrado que tienen mucho por liderar y mostrar.