Los expertos que piensan que el cambio climático es peor que el covid

Este martes Bill Gates sacó a la venta en una veintena de países su nuevo libro 'Cómo evitar un desastre climático', en el que el fundador de Microsoft ofrece una hoja de ruta para reducir a cero las emisiones, una meta factible, pero que requerirá grandes avances tecnológicos.



Es una aportación amplia y didáctica al debate sobre el clima de alguien que fue capaz de ver con años de antelación el "boom" del software o la falta de preparación del mundo ante una eventual pandemia.



Gates adelanta la que será su prioridad para los próximos meses: abordar pandemia y clima con los líderes internacionales y convencerles de que las lecciones aprendidas de una crisis son claves para resolver la otra.

Junto a sus reflexiones se unen las de otros pensadores o expertos en la materia que han dado su opinión ante la pandemia y el cambio climático:

‘No hay una vacuna para el cambio climático’

El 14 de enero, la economista danesa Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hizo la presentación del Informe sobre la Brecha de Adaptación 2020 de la ONU. Y dejó en claro: "no hay una vacuna para el cambio climático".



Andersen, le dijo a BBC Mundo, que “ahora estamos en medio de una pandemia que está minando nuestras vidas, sacudiendo nuestras economías, que ha causado pérdidas terribles de madres, padres, abuelos, hermanas y hermanos, esposas, esposos. Y aún está causando sufrimiento incalculable, tristeza, penurias económicas".



“Ahora estamos vislumbrando alguna luz al final del túnel con la vacuna, además de las otras medidas como el distanciamiento, lavado de manos, etc. Hemos encontrado una solución tecnológica que se puede inyectar y anhelamos hallar un fin a la pandemia. Pero no hay una vacuna para el planeta".



“Dar respuesta al cambio climático implica otro nivel de trabajo que debe traer cambios en nuestra forma de consumir, de producir energía, en nuestros sistemas de transporte. Y debemos asegurar al mismo tiempo que nuestros ecosistemas permanezcan intactos para continuar absorbiendo el carbono que emitimos".



“Tenemos científicos magníficos que produjeron vacunas en un año, pero el cambio climático no es algo que podamos resolver en un año, es algo en lo que todos necesitamos trabajar y trabajar en forma consistente”.

Se pueden tomar medidas similares para enfrentar la emergencia climática

Dedicada ahora al activismo digital, Greta Tunberg es, a sus 18 años, la gran figura en la lucha contra el cambio climático en el planeta.



En conversación con la revista Time, aseguró que la pandemia de coronavirus ha sido trágica. “La pandemia no tiene ventajas ni aspectos positivos. No deberíamos estar hablando de lecciones que se puedan aprender de ello, porque las lecciones suenan como algo positivo, en cierto modo”.



“Es posible tratar una crisis como lo que es: una crisis. Es posible poner la salud de las personas por encima de los intereses económicos y es posible escuchar a la ciencia“, dijo. Y agregó que un aspecto positivo de la pandemia es que cambió el papel de la ciencia en muchas sociedades.

No podemos es volver al viejo mundo

Johan Rockström, director del Potsdam Institute for Climate Impact Research, advierte del riesgo de que la pandemia que pueda ser usada como "distracción para ralentizar la transición hacia una economía limpia".



El diario El Mundo, de España, recoge sus palabras: "De hecho, hay una gran conexión entre la epidemia y los problemas ambientales", dice Rockström. "La deforestación y el tráfico de animales elevan las posibilidades de la transmisión de los virus entre especies. La contaminación debilita los sistemas respiratorios y agrava las enfermedades infecciosas. Y el tráfico aéreo posibilita la extensión de las epidemias más rápidamente".



Según Rockström, cofundador del Centro para la Resiliencia de Estocolmo, la mayor lección que la epidemia ha dado a la sociedad y a los políticos es esta: "Hay que reconocer lo que dice la ciencia, actuar a tiempo y no correr riesgos innecesarios. Algo completamente nuevo va a surgir de la crisis del coronavirus; lo que no podemos es volver al viejo mundo", publica El Mundo.

'No saldremos del derretimiento de las capas de hielo polar, eso es permanente'

El profesor emérito del MIT, lingüista, filósofo y ensayista Noam Chomsky dice que la pandemia del coronavirus ha hecho de estos tiempos los más oscuros de los que se tenga memoria.



El prestigioso intelectual y activista estadounidense dijo además que "las iniciativas que los gobiernos lleven adelante para hacer frente a la pandemia de coronavirus serán importantes a corto plazo, pero que sus decisiones sobre el cambio climático serán aún más duraderas".



En una entrevista concedida al sitio The Hill, aseguró que “saldremos de alguna manera de la pandemia pero a un costo terrible, que tiene en su mayoría causas evitables”. "No saldremos del derretimiento de las capas de hielo polar, eso es permanente".



“Tenemos tiempo por delante para decidir si la vida humana organizada sobrevivirá en la Tierra o sucumbirá a la amenaza de un desastre ambiental”, agregó Chomsky.



