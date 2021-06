BID: Las crisis de Latinoamérica 'merecen mayor atención del mundo'

Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo a Efe que Latinoamérica y el Caribe urgen un mayor apoyo global para la diáspora venezolana, la pandemia y los desastres naturales para afrontar la peor contracción de su economía en 200 años.



"Es un conglomerado de crisis que afectan únicamente a esta región por lo cual amerita más atención de lo que le presta el resto del mundo", expresó Claver-Carone en Miami, donde el BID realiza esta semana el primer foro tecnológico Miami-LAC 2021.



Nacido en Miami y de origen cubano, Claver-Carone se lamentó que la región "está de forma desproporcionada afectada por tres crisis" mientras afronta el peor declive económico desde 1821. Se quejó que "al resto del mundo ni a las organizaciones internacionales (...) les ha interesado" invertir en "la peor crisis migratoria del mundo", que además se "está incrementando".



El presidente del BID explicó que por cada migrante sirio la comunidad internacional puso cien dólares en apoyo para salud vivienda y educación, entre otros, mientras

que por cada venezolano son diez dólares.



"La comunidad internacional no le ha prestado la atención que amerita desafortunadamente, con la excepción de algunos países como Canadá, España, Alemania, Suiza, Inglaterra de cierta forma y Latinoamérica", manifestó.





Subrayó que el BID trabaja con los Gobiernos de Colombia y Ecuador, entre otros países latinoamericanos, para manejar el impacto social que está generando esta migración venezolana en Latinoamérica, "pero francamente necesitamos más donantes, necesitamos que se entienda esa urgencia".



"Es la crisis más grande en la actualidad del mundo, sin embargo es la que menos el mundo está invirtiendo, una décima parte de lo que el mundo invierte para crisis de siria es lo que el mundo está invirtiendo para la crisis venezolana", reiteró.



Aseguró que parte de su labor "es llevar a los escenarios internacionales más efectivamente estas crisis históricas que están pasando".

El rezago de la vacunación

Por otro lado, Claver-Carone, que se considera una persona optimista que puede sacarle partido incluso a la pandemia, en temas de innovación y tecnológicos como lo expuso en el foro, manifestó que esas nuevas oportunidades dependen de la vacunación.



Criticó que en la región el "tema de las vacunas deja mucho que desear" pese a que "el nivel de muertes es ocho veces mayor que el resto de países". Resaltó que Latinoamérica y el Caribe representan más del 30 por ciento de las muertes por la covid-19, pese que son solo el 5 por ciento de la población mundial.



En ese sentido subrayó que para que se materialicen las oportunidades tecnológicas que trajo la covid-19 hay que incrementar la vacunación y agilizar los procesos "y no lo estamos viendo".





Por otro lado, para el dirigente resulta "muy limitado" el mecanismo Covax, puesto en marcha la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UE para garantizar el acceso de las vacunas a los países más desfavorecidos. "Aunque funcione al cien por ciento solo abastece al 20 por ciento de las poblaciones, y qué pasa con el 80 por ciento", indicó.



Por otro lado, manifestó que cuatro países de la región hacen parte de las cinco naciones del mundo más impactadas por desastres naturales. Recordó que dos huracanes golpearon Centroamérica y México en dos semanas seguidas durante la temporada de 2020, que batió todo tipo de récords.

El triángulo digital

Claver-Carone por otro lado está empeñado en reducir la brecha digital de la región como parte del plan del BID Visión 2025, que expuso en Miami y que además incluirá en el futuro a la capital española en lo que llama el "Triángulo digital Miami-Madrid- Latinoamérica y el Caribe".



"Hay una brecha significativa de conectividad y de financiamiento para la economía digital de Latinoamérica y el Caribe", precisó. Detalló que si Latinoamérica logra reducir esa brecha de 68.000 millones de dólares al nivel de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) serían 15 millones de nuevos empleos que se crearían en la región.



Agregó que además representaría un incremento del 8 % del PIB en la región, "un impacto enorme". Al preguntarle sobre los 68.000 millones de dólares, dijo que no solo espera reunirlos de los socios multilaterales sino a través del sector privado, que "está listo para hacer esas inversiones".





En ese sentido explicó que las inversiones para nuevas empresas tecnológicas se están incrementando, y que el 2020 pese a la pandemia se presentaron 17.000 millones de dólares en inversiones en empresas tecnológicas de la región.



Resaltó que siendo de Miami conoce del talento de los latinoamericanos, "el mejor del mundo", y que "es una realidad" que esta ciudad del sur de Florida se está proyectando como centro tecnológico y de innovación. Detalló que 1.500 empresas de la región tienen presencia en Miami y "una tercera parte de todas las exportaciones a Latinoamérica pasan por Miami".



"Esto es una sede natural para crear un ecosistema, un puente digital de aquí a Latinoamérica y el Caribe", dijo. Aclaró que las empresas más grandes de Latinoamérica ya no son las de infraestructura, como la brasileña Odebrecht, "eso es del pasado", sino las tecnológicas.



"La más grande, es Mercado Libre", dijo. Manifestó que esta empresas ya están en Miami "dentro del potaje" y "oliendo las oportunidades". Dijo que esa conexión es apenas la primera parte de un "triángulo digital" que incluye a Madrid.



"Estados Unidos y España son los mayores inversores de Latinoamérica y el Caribe, hoy la tecnología es una oportunidad dinámica y única para poder fomentar", manifestó el presidente del BID.



Para Claver-Carone la idea de un "ecosistema" como ese es que si un empresario crea una compañía en México, no solo ese país gane sino que lo hagan Miami y Madrid y toda una región "con un mercado más grande" en el que pueda fluir el conocimiento y la financiación.





EFE

