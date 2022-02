De acuerdo con un reporte de la red de Banco de Alimentos de Colombia (Abaco), la inseguridad alimentaria en el país, causada por la pobreza monetaria, es una realidad preocupante. Y cita estadísticas recientes de entidades como el Dane que así lo evidencian.



(Le puede interesar: Ley de comida chatarra sigue sin reglamentarse).



"En Colombia, según el Dane, el 42,5 por ciento de la población (unos 21 millones de personas) viven por debajo de la línea de pobreza, con ingresos promedio mensuales de 331.00 pesos. De ese total, el 15,1 por ciento (7,4 millones de personas) vive en pobreza extrema, con ingresos promedio mensuales de 145.000 pesos", señala Abaco en un comunicado.

Abaco cita análisis hechos por su grupo de investigación, con base en estadísticas disponibles, según los cuales alimentar a una persona siguiendo los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuesta, en promedio, 423.000 pesos al mes, lo que significa – teniendo en cuenta los datos de pobreza monetaria- que más de 21 millones de colombianos no pueden alimentarse adecuadamente.



(Además: Un estudio revela la importancia de los árboles más longevos en los bosques).



"Según la encuesta Pulso Social, publicada también por el Dane, antes de la pandemia el 88,9 por ciento de las familias colombianas consumían tres comidas al día. Para diciembre del 2021, esta cifra se había reducido al 69,1 por ciento, lo que significa que, en diciembre del 2021, 14’399.043 personas comían dos veces al día, 1’445.065 personas comían una vez al día y 154.828 personas comían menos de 1 vez al día", señala la red de Bancos de Alimentos.

"El 54,2 por ciento de la población colombiana vive en inseguridad alimentaria. La otra mitad de la población puede ayudar a cambiar esta realidad". FACEBOOK

TWITTER

La organización cita también la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, Ensin (2015), que para ese momento señaló que el 10,8 por ciento de los niños menores de 5 años en Colombia tenían desnutrición crónica, es decir, que más de 500.000 niños menores de 5 años sufrían esta enfermedad irreversible, que impide un adecuado crecimiento y desarrollo.



De acuerdo con el grupo de investigación de Abaco, en Colombia hay 5 millones de personas que sufren o sufrieron desnutrición crónica en su primera infancia y que hoy padecen sus consecuencias. "Estudios indican que los niños que han padecido esta enfermedad en su vida adulta tendrán, en promedio, 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54 por ciento menos de ingresos", afirma.



Así -sostiene Abaco en su análisis- la desnutrición crónica es una enfermedad que no solo afecta a los individuos que la padecen, sino que tiene importantes efectos en el desarrollo del país: según un informe publicado por la Universidad de Cambridge (2011), erradicar la malnutrición aumentaría el PIB de un país hasta en un 11 por ciento, lo que en Colombia equivale a 90 billones de pesos al año.



Por último, la red de Bancos de Alimentos hizo un llamado a no "buscar culpables y lamentarnos por la situación de inseguridad alimentaria que se vive en Colombia", en referencia a la polémica generada entre el Gobierno nacional y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sobre la inseguridad alimentaria en el país.



(También: Anfitriones para la paz, iniciativa para impulsar el turismo en el Putumayo).



Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de Abaco, señaló al respecto que "es importante poner el tema sobre la mesa, entender su dimensión y juntarnos para trabajar soluciones integrales. El hambre es un fenómeno multicausal y solo a través de la articulación del sector público, privado, el tercer sector, los medios de comunicación, la academia y los organismos multilaterales vamos a poder generar acciones que tengan el impacto que necesita el país para superar esta problemática. Está demostrado que los esfuerzos desarticulados no generan resultados y por eso debemos juntarnos. Desde la Red de Bancos de Alimentos de Colombia convocamos a todo el país a una alianza contra el hambre en Colombia en la que todas las organizaciones nos pongamos un objetivo superior, en la que todos pongamos nuestras capacidades, recursos y nuestra disposición de trabajar en equipo para avanzar en el propósito de erradicar el hambre y la malnutrición”.



Desde la red de Bancos de Alimentos de Colombia hacemos un llamado a todos los sectores del país para que juntos articulemos planes de trabajo y programas intersectoriales que nos permitan alcanzar el objetivo de Hambre Cero planteado en los ODS de las Naciones Unidas.

Las personas interesadas en hacer donaciones en dinero para ayudar con la causa de los bancos de alimentos pueden ingresar a www.abaco.org.co



Las empresas y personas que quieran donar productos, servicios o articular sus capacidades pueden entrar en contacto a través del correo electrónico mercadeo@abaco.org.co

Con información de Abaco

Encuentre también en Vida:

Arauca: Iglesia hace un llamado al Gobierno a escuchar a la población

Los animales de compañía promueven una vejez más sana