'El hambre es un virus que lleva más tiempo con nosotros'

Cuando el cardenal Pedro Rubiano le propuso hace 20 años que montara un banco de alimentos para Bogotá, lo primero en lo que pensó el padre Daniel Saldarriaga fue en correr a averiguar de qué se trataba. “No sabía qué era eso”, confiesa el padre, que para entonces cumplía su misión pastoral en el barrio Suba Tibabuyes.



Uno de sus hermanos le habló del banco de alimentos de su Medellín natal, y pronto viajó a conocerlo, y allí le contaron del de Cali. “Mejor dicho: no tuve que inventarme el modelo, sino fusilar la iniciativa”.



Más allá de entender cómo funcionaba, el padre acabó comprendiendo que la base, el éxito de una obra de esta naturaleza es la generosidad: “Trabajando en Suba –recuerda– me di cuenta de que la gente pobre es solidaria, gracias a eso construimos un centro pastoral de 1.500 m², teníamos una escuela de capacitación que acogía a 2.500 personas al año, ayudábamos a 320 familias y contábamos con un club con más de 300 adultos mayores. Y no teníamos ningún padrino rico para hacer eso”.



Por eso el padre lamenta que Colombia siga siendo un país tan inequitativo, incluso en sus mejores momentos: “Se calcula, por ejemplo, que este año van a llegar unos 10.000 millones de dólares en remesas, que la economía crecerá cerca del 7,5 por ciento y que se van a disparar las exportaciones; vamos en una buena dirección. La pregunta es: ¿cómo hacemos para que aquellos a los que les va tan bien sientan dolor por los necesitados?”.



A punta de constancia, y gracias a la generosidad de muchas personas y empresas, en estas dos décadas el Banco de Alimentos de Bogotá (BAB) ha puesto cerca de 230 millones de kilos de comida sobre las mesas de millones de colombianos que no tienen nada.



¿Cuántas personas pasan hambre en Colombia?

Más de 12 millones viven sin suficiente alimento; lo increíble es que estamos en un país que es visto como una de las cinco naciones llamadas a convertirse en grandes productoras de alimentos y que hoy, según Planeación, desperdicia 9,76 millones de toneladas de comida cada año.

¿Qué tanto ahondó el covid-19 este drama?

Por encima del gran logro de tener a la población vacunada, necesitamos reconocer que el hambre es un virus que lleva más tiempo con nosotros FACEBOOK

La pandemia tiene disparado el fenómeno del hambre en todo el mundo. Naciones Unidas calcula que para finales del 2019 el número de personas afectadas era de 640 millones; hoy pueden ser cerca de 840 millones.



Se estima que al final de este año esa cifra podría subir a cerca de 900 millones.

¿Cómo resolver esto?

El hambre tiene una vacuna: la generosidad. Pero lo que hace el mundo es medir el drama, contar personas con hambre a las que no hemos sido capaces de darles una respuesta. Al contrario, seguimos desperdiciando una tercera parte de lo que producimos.

¿Cuánto rescata y redistribuye el Banco de Alimentos de Bogotá?

El Banco de Alimentos de Bogotá ha logrado distribuir 230 millones de kilos de comida, en 20 años. Foto: Banco de Alimentos de Bogotá

Hasta el 2019, y por cerca de cinco años, estábamos logrando recuperar alrededor de 14.000 toneladas al año, con las que podíamos socorrer a unas 300.000 personas en todo el país. Durante el 2020, a raíz de la pandemia, subimos la cifra de productos a 30.000 toneladas, con las que pudimos ayudar a 1,5 millones de colombianos. En total, desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, hemos distribuido 42.000 toneladas de alimentos. Parece una chichigua, en comparación con toda la comida que se va cada año a la basura en Colombia... Pero es significativo.

¿Y cuáles son las causas de tanto desperdicio?

Están desde los productos que no se cosechan o que no tienen la oportunidad de ser comercializados hasta los que botamos en nuestras propias casas; muchas personas compran de más solo porque tienen la capacidad de hacerlo, y no toman la decisión de compartir lo que no van a consumir. No podemos negarnos a ayudar a los que tienen hambre. Botar la comida es, como lo dijo el Papa en un mensaje a Naciones Unidas, un crimen.



También se pierde mucha comida en el campo…

Nuestros campesinos no tienen la culpa, porque se ven afectados por factores como la sobreproducción; a veces hay más inventario del que se puede comercializar. Eso hace que baje tanto el precio del producto que para ellos es menos costoso no cosecharlo. Hay otro agravante: muchos de quienes están con hambre son precisamente los que producen los alimentos. Esta labor a veces es sinónimo de salario injusto, de carencia de oportunidades.

¿Qué tanto se desperdicia en los hogares?

Los bancos de alimentos de Estados Unidos, que son 202 de los 931 de nuestra red global, calculan que allá se botan más kilos que lo que pesa la gente en promedio en ese país: más de 75 kilos per cápita. Entre nosotros se bota mucha comida, por eso estamos intentando entrar en la cultura de no llamar ‘basura’ a lo que puede tener otra oportunidad. Deberíamos retomar la costumbre de nuestros papás, que insistían en que nos comiéramos todo lo que nos servían. Dejar comida en el plato ya no nos duele. Tenemos que volvernos sensibles frente al tema, porque por eso nosotros no vemos a los que hoy pasan hambre.

¿Y la industria alimentaria?

El Banco de Alimentos de Bogotá, dice el padre Saldarriaga, distribuye productos comestibles a través de organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con poblaciones vulnerables. Foto: Banco de Alimentos de Bogotá

Lo que logramos salvar de la industria aún es muy poquito. Pienso que eso se debe a dos factores: uno, a que las empresas todavía no nos conocen, y otro que en Colombia donar no es un buen negocio. Si uno analiza la situación encuentra que hay un mejor estímulo tributario a destruir que a donar. Sería bueno que se examinara la normatividad en ese sentido. Contamos con empresas que nos aportan, pero sería ideal que más industrias revisaran la oportunidad de donar.

¿Cómo puede uno donar, compartir?

En la casa se puede decidir siempre compartir alimentos con alguien: además de las personas que están intentando ganarse la vida en las calles, también hay gente que vive y trabaja a nuestro alrededor, que también necesita; con ellos podemos compartir un cafecito, comida, productos que obtenemos en promociones. Uno no sabe el hambre con el que muchos están trabajando.



También es posible donar a través de las parroquias, que pueden ayudar directamente a la gente, y las donaciones más grandes, las de empresas por ejemplo, pueden entregarse al Banco de Alimentos. A nosotros nos sirven mucho los aportes económicos, porque nos permiten salir a comprar lo que se necesita para entregar.

¿Cómo seleccionan a las familias que ayudan?

Todas las ayudas se entregan a través de organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a poblaciones vulnerables, y que están adscritas al Banco de Alimentos (hoy son más de 830). Junto con mi equipo de trabajo, y de la mano de la academia, las acompañamos para que se fortalezcan; les hacemos visitas y seguimiento porque la idea es que garanticen que además de dar de comer, mejoran las condiciones de vida de sus poblaciones. También que los alimentos que aporta la gente en realidad lleguen a las mesas de quienes los necesitan.

¿Qué sueña con esta obra hacia adelante?

Llevamos veinte años batallando contra el hambre, y en esa lucha nuestros empresarios, productores de alimentos y comercializadores han sido vitales, muy importantes. Ahora quisiera ser capaz de cautivar más corazones. Ojalá más gente supiera que sus pequeñas donaciones pueden marcar la diferencia, que no tienen que dar ayudas muy grandes ni ser los más generosos, sino ser muchos generosos. A mí, el desperdicio me duele y me preocupa, pero por encima de salvar comida quiero lograr, como Banco de Alimentos, la voluntad de muchas personas que puedan ayudar.

El mundo, más lejos de superar este drama

La pandemia disparó el hambre en todo el mundo y afectó las acciones conducentes a lograr la erradicación global de este fenómeno para el 2030. Foto: EFE/ Fernando Bizerra

En el informe ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021’, organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Unicef y el Programa Mundial de Alimentos advierten que el mundo no va en camino de cumplir la meta conjunta de eliminar el hambre y la malnutrición en todas sus formas para el 2030, trazada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y enfatizan que en el caso del hambre global, se avanza por la senda opuesta.



Dicen que el debilitamiento de la economía, que se derivó de las medidas para contener el covid-19, contribuyó a uno de los mayores aumentos de este fenómeno mundial, registrado en decenios, y evidenció la debilidad de muchos sistemas alimentarios. “En el 2020 padecieron hambre de 720 a 811 millones de personas”, calculan los autores del reporte, que estiman que para el 2030 “unos 660 millones podrían seguir padeciendo hambre (...) 30 millones más que si no hubiera ocurrido la pandemia”.​

SONIA PERILLA SANTAMARÍA

En Twitter: @soniaperilla

