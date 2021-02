Banco Agrario dejará de entregar créditos en áreas protegidas

En el pasado, el Banco Agrario entregó créditos a campesinos para expandir sus actividades agrícolas y ganaderas dentro de los Parques Nacionales Naturales de la Amazonia, actividades ilegales dentro de estas áreas, y que a su vez promueven la deforestación en este importante bioma.

“Tengo un préstamo con el Banco Agrario por 16 millones de pesos para construir un establo y otro por 5 millones de pesos para la siembra de pasto. Nunca me dijeron que no me podían prestar porque estaba en un área protegida”, le dijo a EL TIEMPO uno de los que aparecen con orden de captura por deforestar.



Hoy, la entidad aceptó su responsabilidad y anunció en rueda de prensa, junto al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, que ya tienen listas algunas medidas para dejar de entregar créditos en estas áreas.





"Con la emisión de la Circular CR 246 se implementaron controles estrictos, incluyendo sanciones disciplinarias para los funcionarios que no los cumplan, evitando así la irrigación de créditos con destino en dichas zonas", declaró en rueda de prensa el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía Sendoya.



EL TIEMPO preguntó por la cantidad de créditos otorgados en estas áreas protegidas, pero Sendoya aseguró que desconocen esa cifra, sin embargo, se encuentran haciendo el inventario.(Además: Informe: las políticas ambientales que se han debilitado en pandemia).

En este sentido, el Banco también habilitó una herramienta en la que los directores de las oficinas pueden consultar si los códigos catastrales de las solicitudes de crédito están ubicados en alguna zona protegida y, para el caso de predios sin título de propiedad, se dispuso que los directores deben consultar con la respectiva Corporación Autónoma Regional (CAR) o si el predio está ubicado en el listado oficial de veredas que hacen parte de alguna zona protegida.



El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, destacó que el Banco Agrario cuente con normas claras para no otorgar créditos en zonas de protección natural y de reserva, y mucho menos en parques naturales, y enfatizó que “desde el Gobierno Nacional continuaremos trabajando por la reforestación del país y por la conservación de nuestros bosques, para ser cada día un país más sostenible en temas ambientales”.



Por otro lado, Sendoya agregó que no financiarán proyectos productivos que impliquen actividades de deforestación o talas ilegales de bosques en cualquier lugar del territorio nacional, "decisión reglamentada a través de la circular interna CICA-019-21, que regirá a partir del próximo primero de marzo”.



Para esto, antes de otorgar los créditos- dice Sendoya- la fuerza comercial del Banco hará una verificación durante su visita a los predios donde se desarrollarán los proyectos, validando su ubicación y que en estos no se contemple la tala de bosques.



Posteriormente, en los procesos de control de la inversión, se realizará una nueva visita para revisar que efectivamente se esté ejecutando lo planeado y en las zonas indicadas.



En todo caso, una vez les sea aprobado el crédito, todos los clientes deberán firmar un compromiso de no tala de bosques en el proyecto productivo objeto del crédito, y en caso de no cumplirse este compromiso, el Banco podrá reclamar el pago inmediato del saldo total de la deuda.



El Ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, calificó como “un hito” que la entidad financiera esté poniendo créditos en un sector tan importante, no solo para la competitividad del país sino para la sostenibilidad ambiental, y especialmente “con la finalidad de que sean sostenibles”.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE​

