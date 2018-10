Bajarse del carro ayuda al medio ambiente, al clima y a su salud

Empecemos por dar algunas cifras para ampliar el panorama. Para 2030, Bogotá se convertirá en una megaciudad al superar los 12 millones de habitantes, según un estudio de la Cámara de Comercio y la Universidad Javeriana.



Otra: un ciudadano gasta en promedio dos horas al día en sus desplazamientos por la capital del país. Otro dato: a enero de 2018 el parque automotor de Colombia, es decir, la totalidad de los carros que ruedan por el país, era de 13.637.663, de acuerdo con el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito). Y el último: por cada 100.000 muertes en la ciudad, 17 han sido causa de la calidad deficiente del aire.

La movilidad es un tema que toca al mundo entero y en muchas partes no ha tenido soluciones efectivas, no solo para que la gente se mueva rápido sino para que el transporte sea amigable con el medio ambiente. La realidad es que se ha incrementado el uso de carro, por ejemplo en Bogotá, porque prima la comodidad y porque el servicio de transporte no es eficiente ni efectivo.



Incluso iniciativas como el pico y placa que se idearon para descongestionar la movilidad y descontaminar a las ciudades, ya no son tan efectivas porque quienes tiene capacidad económica tienen dos carros para huirle a la medida.



Para el caso de Bogotá, la ciudad emitió durante todo el año 2016 10,58 megaToneladas de CO2e equivalente (medida usada por expertos para para expresar en términos de CO2 el nivel de calentamiento global que tienen los otros gases de efecto invernadero). Esta cifra representó aproximadamente el 95% del total de emisiones del departamento de Cundinamarca).

El incentivo al uso de transporte público debe incrementarse a través de mejorar las condiciones de desplazamiento, mantenimientos preventivos a las flotas de los buses, seguridad y comodidad FACEBOOK

El Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, que dio esa cfira, también reveló que la movilidad terrestre representó el 45% del total de emisiones, lo siguieron las emisiones por quema de combustibles para la producción de energía de casas y comercios con el 13 % seguido del transporte aéreo con el 12 %.



Este inventario estaba incluido en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Este documento es el principal mecanismo que poseen los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reportar sus avances frente a este tema.



¿Qué más le dejan los carros y buses al medio ambiente? 4.800.000 toneladas de dióxido de carbono al año, 450.000 toneladas de monóxido de carbono, 30.000 de óxidos de nitrógeno, 60.000 de hidrocarburos y 1.100 toneladas de material particulado fino. A eso sume que algunos articulados de la de las Fases I y II de TransMilenio han cumplido su vida útil, cuentan con tecnologías desactualizadas y tienen un impacto significativo por las más emisiones de gases.

Dicho esto, parece imposible que alguien decida salir de su carro y empezar a usar el transporte público, máxime si el sistema masivo también presenta deficiencias.



En cuanto al vehículo particular, según el Reporte Anual de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, para el año 2016, la ocupación promedio fue de 2,25 personas en viajes laborales.Para otro tipo de viajes, la cifra desciende a 1,7 ocupantes.



Esto se puede corregir a través de acciones pequeñas, por ejemplo, no sacando el vehículo para viajes cortos (ir a la tienda) y fomentar el teletrabajo (realizar reuniones virtuales a través de plataformas de videollamada para reducir los viajes de negocios).



Hay otras opciones que podrían ayudar al medioambiente sin sacrificar del todo el confort de usar carro particular y apostándole a algunos buses del sistema que aún cumplen con las normas ambientales, por ejemplo, podría por un día usar una ruta del SITP, de TransMilenio o del sistema de su ciudad.



Recuerde que el #StopCo2Challenge es un reto de pequeñas acciones que sumadas podrían hacer la diferencia.

Reto 7

Carpooling: hoy compartirá su carro y llevará a amigos o compañeros al trabajo, universidad o de regreso a casa.

Únase a este reto con el numeral #StopCo2Challenge. Durante 28 días publicaremos en las redes sociales de EL TIEMPO desafíos de la cotidianidad y el contexto de cada uno para explicar el impacto de los comportamientos que tenemos para detener la contaminación del planeta. Además, compartiremos las fotos de las personas que se unen al reto con el numeral #StopCo2Challenge.

Con el apoyo del proyecto En Modo Acción de la Universidad El Bosque, del programa de Ingeniería Ambiental del mismo centro educativo y de ONU Medio Ambiente