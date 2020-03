Autoridades investigan misteriosa muerte de puma en Caldas

Con el apoyo de la Sijin y la Policía de Carabineros se encontró el cadáver del animal enterrado a aproximadamente 60 centímetros de profundidad en el predio El Bosque de la vereda El Cairo del municipio de Belalcázar. El animal ya presentaba signos de descomposición y se encontraba sin cabeza y sin vísceras.

El pasado 9 de marzo Corpocaldas recibió una denuncia anónima a través de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), en la cual informaban que en el municipio de Belalcázar habían matado a un puma adulto.



A través de varias visitas, la Corporación procedió a realizar las verificaciones pertinentes con el personal de la zona para desarrollar las investigaciones respectivas con los propietarios de diferentes fincas aledañas e identificar con precisión el predio donde ocurrieron los hechos; sin embargo, no hubo información confiable frente al caso.



“Pudimos hablar con el administrador del predio y algunas personas que viven en el sector, pero no suministraron información confiable, por lo cual el día de hoy decidimos regresar en compañía de la Sijin y Carabineros y logramos nuevamente ingresar al predio. A partir de algunos rumores en los cuales mencionaban que el cadáver del animal había sido enterrado, se hicieron unos barridos en esta finca y se identificaron algunos puntos donde se detectaba remoción de tierra recientemente, se empezó a buscar hasta que en uno de ellos, aproximadamente a 60 centímetros de profundidad, detectamos el cadáver del animal”, comentó Oscar Ospina Herrera, profesional especializado del grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas.



Al puma macho lo encontraron sin cabeza y sin vísceras, se sospecha que quizás lo intentaban embalsamar.



Este hecho de cacería ilegal lo investiga la Fiscalía con las pruebas recolectadas durante el operativo que orientan a la identificación de los responsables, por lo cual Corpocaldas iniciará un proceso sancionatorio.



La corporación hace un llamado a la comunidad a ser más tolerantes con la fauna silvestre, "puesto que se ha invadido su territorio y ellos se ven obligados a buscar alimento por fuera de los bosques".



