Autoridades incautan 16 tiburones pangasio en una tienda en Buga

Profesionales de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) y unidades del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía decomisaron 16 tiburones (Pangasius hypophthalmus) cuando realizaban operativos de control de la movilización y comercialización de fauna silvestre en la terminal de transportes, galerías y tiendas de mascotas del municipio de Guadalajara, en Buga.

Estas acciones se adelantan en vísperas de Semana Santa, una de las épocas en que más se ve amenazada la fauna y la flora por diferentes redes criminales dedicas al tráfico.



Según lo expresado por los profesionales de la CVC, estas son especies introducidas de Asia, potencialmente invasoras; la comercialización de estos peces puede generar desequilibrio en los ecosistemas del departamento, en el momento en que se presenten fugas o se realicen liberaciones por parte de las personas que los adquirieron.



Durante la incautación de estos seres de agua dulce, los propietarios del local de peces ornamentales y aves no contaban con los documentos requeridos por la autoridad ambiental. El agravante del hecho es que no está permitido comercializar especies exóticas e invasivas en el país.



Los tiburones recuperados fueron enviados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio de la CVC, ubicado en el municipio de Palmira, donde se les realizarán los chequeos veterinarios de rigor y se determinará el destino final de los ejemplares.



El tiburón pangasio (Pangasius hypophthalmus) es una especie de tiburón gato nativo de los ríos del sureste asiático y es omnívora. Puede llegar a medir 120 cm en acuarios e, incluso, mucho más en ríos. Suele crecer bastante en el primer año y come a todo pez que quepa en su boca.



La CVC aseguró que continuará con los operativos en todo el Valle del Cauca y hace un llamado a la comunidad para que reporten la venta, el transporte o la tenencia de fauna silvestre, marcando a la línea de vida #550 de la CVC, al 123 de la Policía Nacional o descargando la aplicación CVC más Cerca.

