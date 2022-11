Recientemente, activistas de Just Stop Oil lanzaron sopa de tomate a Los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres. La acción desencadenó de nuevo el debate sobre qué tipo de protesta es más eficaz.



Tras una rápida limpieza del cristal, el cuadro volvió a exponerse. Pero los críticos argumentaron que el verdadero daño se había hecho al alejar al público de la propia causa (la exigencia de que el gobierno del Reino Unido revirtiera su apoyo a la apertura de nuevos yacimientos de petróleo y gas en el Mar del Norte).

Más ataques de grupos ecologistas contra obras de arte se presentaron el 4 y el 5 de noviembre. El primero en el museo de Roma, cuando arrojaron sopa de verduras al cuadro El Sembrador, de Van Gogh. Y en el segundo, activistas de ‘Futuro Vegetal’ se pegaron a los marcos de los cuadros de La maja desnuda y de La maja vestida de Francisco de Goya, en el Museo del Prado. En la pared donde estaban las pinturas escribieron “+1,5º” para “alertar sobre la subida de temperatura mundial”.

Las protestas se extendieron a Australia, donde el 9 de noviembre activistas ambientales se adhirieron con pegamento a la obra Latas de sopa Campbell de Andy Warhol en la Galería Nacional de Camberra, para exigir al Gobierno que no subsidie combustibles fósiles.

Los partidarios de formas de protesta más militantes suelen señalar ejemplos históricos como el de las sufragistas. En contraste con la acción de Just Stop Oil, cuando la sufragista Mary Richardson fue a la National Gallery para atacar un cuadro llamado La Venus de Rokeby, acuchilló el lienzo, causando importantes daños.

Sin embargo, muchos historiadores sostienen que la contribución de las sufragistas para que las mujeres obtuvieran el voto fue insignificante o incluso contraproducente. Estas discusiones parecen basarse a menudo en los sentimientos viscerales de la gente sobre el impacto de la protesta. Pero como profesor de psicología cognitiva sé que no tenemos que confiar en la intuición: se trata de hipótesis que pueden ponerse a prueba.

Durante una serie de experimentos los investigadores presentaron ante la gente diferentes descripciones de protestas y luego midieron su apoyo a los manifestantes y a la causa. Algunos participantes leyeron artículos que describían protestas moderadas, como marchas pacíficas. Otros leyeron artículos que describían protestas más extremas y a veces violentas, por ejemplo una acción ficticia en la que los activistas por los derechos de los animales drogaron a un guardia de seguridad para poder entrar en un laboratorio y sacar animales.

Los manifestantes que llevaron a cabo acciones extremas fueron percibidos como más inmorales, y los participantes informaron de menores niveles de conexión emocional e identificación social con estos activistas “extremos”. Los efectos que este tipo de acciones tuvieron sobre el apoyo a la causa fueron mixtos (y los efectos negativos pueden ser específicos de las acciones que incorporaban amenazas de violencia).

El dilema del activista

En general, estos resultados reflejan el llamado dilema del activista: los activistas deben elegir entre acciones moderadas que en gran medida pasan desapercibidas y acciones más extremas que consiguen llamar la atención. La última opción puede ser contraproducentes para sus objetivos, ya que tiende a hacer que la gente piense peor sobre los propios activistas.

Ellos mismos tienden a ofrecer una perspectiva diferente: dicen que aceptar la impopularidad personal es simplemente el precio a pagar por recibir la atención que esperan por parte de los medios de comunicación con el objetivo de “hacer avanzar la conversación” y ganar apoyo público para su reivindicación. Pero ¿es éste el enfoque correcto? ¿Podrían estar perjudicando su propia causa?

He realizado experimentos para responder a estas preguntas, a menudo conjuntamente con estudiantes de la Universidad de Bristol. Para influir en las opiniones de los participantes sobre los manifestantes, utilizamos un conocido punto de vista en el que las diferencias (incluso sutiles) en la forma de informar sobre las protestas tienen un impacto pronunciado, que a menudo sirve para deslegitimar la protesta.

Por ejemplo, el artículo del Daily Mail que informaba sobre la protesta de Van Gogh se refería a ella como un “truco” que forma parte de una “campaña de caos” de “ecologistas rebeldes”. No menciona la demanda de los manifestantes.

Nuestros experimentos aprovecharon este punto de vista para comprobar la relación entre las actitudes que había hacia los propios manifestantes y hacia su causa. Si el apoyo del público a una causa depende de cómo se siente con respecto a los manifestantes, entonces un enfoque negativo –que lleva a actitudes menos positivas hacia los manifestantes– debería resultar en niveles más bajos de apoyo a las demandas. Pero eso no es lo que encontramos. De hecho, las manipulaciones experimentales que redujeron el apoyo a los manifestantes no tuvieron ningún impacto en el apoyo a las demandas de esos manifestantes.

Hemos replicado este hallazgo en diferentes protestas no violentas, incluidas las protestas sobre la justicia racial, el derecho al aborto y el cambio climático, y en participantes británicos, estadounidenses y polacos (este trabajo se está preparando para su publicación).

Cuando los ciudadanos dicen “estoy de acuerdo con su causa pero no me gustan sus métodos”, deberíamos hacerles caso. Disminuir el grado de identificación del público puede no ser útil para construir un movimiento de masas.

Pero las acciones con mucha publicidad pueden ser en realidad una forma muy eficaz de captar gente, dado que relativamente pocas personas se convierten en activistas. La existencia de un flanco radical también parece aumentar el apoyo a las facciones más moderadas de un movimiento social, al hacer que parezcan menos extremistas.

Puede marcar la agenda

Otra preocupación puede ser que la mayor parte de la atención por las acciones radicales no recaiga en el tema sino en lo que hicieron los manifestantes. Sin embargo, incluso en los casos en los que esto es cierto, la conversación pública abre el espacio para un cierto debate sobre el tema en sí.

La protesta desempeña un papel en el posicionamiento de los objetivos de los activistas. No dice necesariamente a la gente lo que tiene que pensar sino que influye en lo que piensa. Las protestas de Insulate Britain –una escisión de Extinction Rebellion que demanda el aislamiento de las viviendas como una acción principal para luchar contra el cambio climático– son un buen ejemplo. En los meses posteriores al inicio de las protestas, el 13 de septiembre de 2021, el número de menciones de la palabra “aislamiento” en la prensa escrita del Reino Unido se duplicó.

Algunas personas no investigan los detalles de un tema, pero la atención de los medios de comunicación puede, sin embargo, posicionarlo en su mente. Una encuesta de YouGov publicada en junio de 2019 mostró que el “medio ambiente” se encontraba por primera vez entre los tres temas más importantes para el público. Los encuestadores concluyeron que el “repentino aumento de la preocupación está indudablemente impulsado por la publicidad suscitada por Extinction Rebellion” (que había ocupado lugares importantes en el centro de Londres).

También hay pruebas de que el aislamiento de los hogares ha ganado puntos en la agenda política desde las protestas de Insulate Britain. Las protestas dramáticas no van a desaparecer. Los protagonistas seguirán siendo objeto de una atención mediática (en su mayoría) negativa, lo que provocará la desaprobación generalizada del público.

Pero si observamos el apoyo público a las demandas de los manifestantes, no hay ninguna prueba convincente de que la protesta no violenta sea contraproducente. Puede que la gente “dispare al mensajero”, pero, al menos, a veces escucha el mensaje.

COLIN DAVIS (*)

THE CONVERSATION (**)

(*) Profesor de la cátedra de psicología cognitiva en la Universidad de Bristol.

(**) The Conversation es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público.

Un error estratégico: el arte no es el enemigo, es un aliado



El 14 de octubre de 2022, en la National Gallery, dos activistas de Just Stop Oil lanzaron el contenido de sendas latas de sopa de tomate contra uno de los cuadros de la serie Los girasoles (1888) de Van Gogh.

Una de ellas, Phoebe Plummer, tras adherirse con pegamento a la pared, denunció la producción de combustibles fósiles mediante la siguiente proclama: “¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Más que la justicia? ¿Te preocupa más la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta y de las personas?”.

Nueve días después, el 23 de octubre, dos jóvenes del grupo alemán Letzte Generation, aliado de Just Stop Oil, arrojaron puré de papa contra un cuadro de la serie Los almiares (1890-1891) de Claude Monet, expuesto en el Palacio Barberini (Berlín). Y el 27 de octubre activistas atacaron La joven de la perla (1665) de Johannes Vermeer, en la Galería Real de Pinturas Mauritshuis (La Haya). De nuevo, comida, pegamento, proclama… y viralización.

La plataforma inglesa Just Stop Oil se define como una “coalición de grupos” que trabaja para “asegurar que el gobierno se comprometa a terminar las nuevas licencias y permisos para exploración, desarrollo y producción de combustibles fósiles en Reino Unido”.

Se trata de una entidad local que pretende un efecto global mediante tácticas de desobediencia civil. Sus protestas, que se orientan hacia la sensibilización ecologista, pretenden llamar la atención sobre la urgencia climática.

El ensañamiento mostrado contra obras de arte concretas ha situado a estos grupos bajo el foco. Ahora bien, ¿qué relación puede haber entre la producción de combustibles fósiles, el calentamiento global y la apreciación estética del arte? ¿Por qué los cuadros se vuelven protagonistas en esta cuestión?

Las imágenes vulneradas –girasoles, almiares, una joven– no guardan relación alguna con el problema o sus responsables. Por otro lado, la intención no es dañarlas sino trasladar el debate a la calle. Phoebe Plummer insistió en ello tanto en redes sociales como ante el juez: “Nunca lo habríamos hecho si no hubiera habido un cristal”.

Conviene sin embargo señalar, tal y como ha hecho Iván López, restaurador y profesor de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, que “aunque exista un cristal protector, el líquido puede filtrarse por las juntas y causar daños”.

Dar por sentado que las obras no sufren daño alguno revela o bien una profunda ignorancia de la conservación y restauración de bienes artísticos, o bien un desprecio inusitado por ellas... Ya hemos visto que ninguna de las acciones mencionadas persigue la destrucción de las obras. Tampoco llaman la atención sobre los aspectos simbólicos de las imágenes. Se trata más bien de intervenciones que, mediante el secuestro de obras de arte, desplazan lo estético en aras de su clausura. No es un acto iconoclasta. Es más bien su escenificación. El objetivo es colapsar la apreciación estética del espectador y devolverle a su condición original de ciudadano ecológicamente responsable.

Se presentan así dos opciones mutuamente excluyentes: o eliges la vida o eliges el arte. En algo tienen razón: si no hay espectadores, el arte pierde su sentido. Así se indicaba en el ataque de Berlín: “Este cuadro no va a valer nada si tenemos que pelearnos por la comida”.

La claridad de tal razonamiento oculta dos perversiones. La primera considera que la apreciación estética es una actividad sin valor. Sin embargo, comoquiera que consiste en adoptar una actitud independiente de intereses ajenos a la propia expectación, observar una obra de arte constituye una práctica plenamente justificada... El valor formativo de una educación estética en general, artística en particular, puede contribuir al desarrollo de mejores ciudadanos, dispuestos para la alarma climática, maduros para el placer estético.

Hay también una segunda perversión que condena a la práctica artística, sus productos y su contemplación como no esenciales para la vida humana. La aparente simplicidad del argumento, solo en cierto modo pertinente, conduce a una peligrosa devaluación de lo que significa ser humano.

Convendría establecer, a este respecto, una distinción entre las condiciones necesarias para la vida en sentido estrictamente biológico, y aquellas indispensables para una vida humana plena, entre las cuales el arte, desde siempre, ocupa un lugar privilegiado. El arte no es el enemigo. Es un aliado.

ADRIÁN PRADIER SEBASTIÁN (*)

THE CONVERSATION (**)

​

(*) Profesor , doctor en el área de estética y teoría de las artes, Universidad de Valladolid.

(**) The Conversation es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público.