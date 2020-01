Así terminó cacerolazo contra pilotos de 'fracking'

Desde la 1 p.m. manifestantes se plantaron frente a la Universidad EAN, lugar en donde se realizó la tercera Mesa sectorial de Medio Ambiente para discutir el proyecto de decreto por el cual se dictan los lineamientos para los Proyectos Pilotos Integrales de Fracking (PPII).

Esta reunión, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente, se dio en el marco de la gran conversación nacional, una estrategia que nació del Gobierno para hacerle frente a las exigencias del paro nacional.



Sin embargo, cuando los funcionarios salieron del recinto, los manifestantes, convocados por la organización Alianza Colombia Libre de Fracking, los abuchearon y gritaron: "No queremos fracking".



“Sabíamos que había un grupo de personas afuera, queríamos lograr que nos acompañaran, quisimos invitarlos a que asistieran, porque -en este momento- más que el ruido de las cacerolas, necesitamos la sonoridad de las voces y de los argumentos. Es con la sonoridad de las voces y los argumentos como podemos construir, encontrar consensos que nos garanticen ese futuro hacia el cual queremos que progrese nuestro país, de manera sólida y sostenible”, sostuvo la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez

#AlertaFracking #AEstaHora Incia la mesa de medio ambiente en el marco de la Gran Conversación Nacional pic.twitter.com/lUCKbHVMyG — El Avispero (@elavisperomov) January 16, 2020

"Estamos en contra de esos pilotos, porque no pueden medir el impacto de esta actividad con cinco pozos en el Magdalena Medio, cuando tienen contemplados en la fase de explotación 2.000 pozos. No es lo mismo", explicó Carlos Andrés Santiago, miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking.



Aunque Santiago estuvo en la primera sesión de trabajo con el Gobierno, esta vez no participó porque considera que el Gobierno no debe hacer estudios para fracking como se planea con los PPII.



El próximo 20 de enero, el Gobierno planea reunir las sugerencias y comentarios de la ciudadanía sobre este proyecto de decreto.