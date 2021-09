La calidad del aire exterior no está protegida en el 34 % de los países

Al menos el 34 por ciento de los países del mundo no protege legalmente la calidad del aire exterior, advirtió este jueves el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o ONU-Medioambiente).



Además, el 31 por ciento de los países que tienen el poder para aplicar tales estándares de calidad aún no los han adoptado.



Esas conclusiones figuran en el informe Regulación de la calidad del aire: la primera evaluación global de la legislación sobre contaminación del aire, publicado este jueves por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi, y que examina leyes en 194 estados y la Unión Europea.



En los países en los que existan esas normas, destaca el organismo, los estándares varían y, a menudo, no cumplen las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El informe, que se divulga con motivo de la celebración del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul el 7 próximo de septiembre, recuerda que la OMS ha identificado la contaminación del aire como el "mayor riesgo ambiental para la salud".



Así, el 92 por ciento de la población mundial vive en lugares donde los niveles de la contaminación del aire exceden los límites seguros, lo que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niños y ancianos de países de bajos ingresos.



La OMS ha presentado valores de referencia para la calidad del aire exterior, pero, como muestra el informe, no existe una alineación global ni un marco legal común para su aplicación.



Incluso donde hay protección legal, los estándares son difíciles de comparar, pues el 49 por ciento de los países definen la contaminación del aire exclusivamente como una amenaza al aire libre, la cobertura geográfica de los estándares de calidad varía y más de la mitad de los países permiten desviaciones de estos estándares.



Asimismo, la responsabilidad institucional para alcanzar los estándares es débil a nivel mundial, ya que sólo el 33 por ciento de los países imponen obligaciones para cumplir con los patrones exigidos por ley.



El seguimiento es fundamental para saber si se cumplen los estándares, pero no es un requisito legal en al menos el 37 por ciento de los países.

Finalmente, aunque la contaminación del aire no conoce fronteras, sólo el 31 por ciento de los países cuenta con mecanismos legales para abordar la contaminación transfronteriza.



“No habrá ninguna vacuna para prevenir siete millones de muertes prematuras causadas por la contaminación del aire cada año, un número tendente a crecer en más del 50 por ciento para el 2050 ”, señaló la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.



“El aire que respiramos es un bien público fundamental y los gobiernos deben hacer más para garantizar que sea limpio y seguro", añadió Andersen.



El informe subraya la necesidad de un sólido modelo de gobernanza de la calidad del aire que sea considerado en las legislaciones nacionales y defiende la adopción de un tratado mundial sobre estándares de calidad del aire exterior.



El derecho a un medioambiente sano, incluido el aire limpio, es un precursor para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de la Agenda 2030 sobre buena salud, energía asequible y limpia, ciudades sostenibles, producción responsable y vida en la Tierra.

