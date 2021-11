Así es la propuesta para usar subsidios a combustibles en cambio climático

Al año, se entregan en el mundo 423 mil millones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles antes de impuestos. Una cifra que alcanzaría fácilmente para erradicar la pobreza, más de 19 veces, de quienes ganan menos de 1,9 dólares al día en América Latina y el Caribe.

En entrevista con el Grupo de Diarios de América (los 11 de los medios de noticias más grandes de Latinoamérica), el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Achim Steiner, habla sobre las conclusiones clave de los tres reportes de ese organismo que han generado un debate sobre cómo utilizar los subsidios a combustibles fósiles para combatir el cambio climático y propiciar el desarrollo en los países pobres.

Los informes que fueron presentados en el marco de la conferencia sobre el cambio climático (COP26) que se realiza actualmente en Glasgow (Escocia) reviven un debate que cada cierto tiempo se da sobre utilizar dineros que según los informes solo benefician a los más ricos en ayudar a los más pobres, sobre todo en temas de cambio climático, que según estudios golpeará con más fuerza a países con menos fondos para adaptarse a emergencias climáticas.

Según señala Steiner actualmente en países de America Latina y el Caribe ya se ven los efectos del cambio climático, causados entre otras cosas por la emisión de gases de efecto invernadero a partir de energías fósiles. “Donde sea que mires, el cambio climático está visiblemente afectándonos. Estos impactos van a crecer exponencialmente. Y lo que estamos haciendo justo ahora en nuestra economía energética globalmente y en diferentes países es disminuir la velocidad de transición a economías con bajos niveles de carbono o descarbonizadas. Y ahí, claramente, el sector de la energía es una parte significativa de las economías latinoamericanas”, aseguró el administrador.

Para él, usar los subsidios destinados a combustibles fósiles en otros propósitos también ayudaría a cumplir el compromiso hecho por los países ricos en el Acuerdo de París, donde se prometió entregar 100.000 millones de dólares al año a países pobres, pero eso, sin embargo, requiere de que cada nación cree una estrategia propia de cómo puede usar mejor esos recursos en caso de que se liberen.

Por ejemplo, según Steiner, en el caso de América Latina los dineros podrían usarse para erradicar la pobreza, y así propiciar el desarrollo como una primera medida; además de usarse, claro, en la mitigación del cambio climático. “Dado que Latinoamérica (y particularmente Suramérica), es probablemente el continente donde a menudo se dan algunos de los mayores porcentajes de inequidad en el mundo, los dineros deberían destinarse a la erradicación de la pobreza y a lidiar con la inequidad, de pronto en acceso a sectores como la educación”, destacó.

Además, según Steiner, eliminar los subsidios a combustibles fósiles podría propiciar un transición energética al hacer más costosos los combustibles fósiles y dar la oportunidad de crecer a las nuevas formas de generación de energía. Para él, aunque hoy se vienen dando grandes pasos en la lucha contra el cambio climático, aún faltan más, y disponer de estos subsidios podría ayudar en esa lucha.

“Para aquellos que no me creen, imagínense tener esta conversación en octubre de 2019. ¿Hubieran creído que 100 países del mundo se comprometerían a ser carbono neutrales?, ¿Que la Unión europea movilizaría 8 mil millones de euros en los próximos años en el Pacto Verde Europeo, con Estados Unidos actuando de manera similar? ¿Que China anunciaría su neutralidad de carbono para 2060?, ¿Que en India se construye una red de infraestructura para 480 Giga Watts de energía renovable de aquí a 2030? Estos son cambios gigantes y aunque no solucionan nuestros problemas en términos de tiempo para 2030 o 2050, aún nos deberían dar esperanza.”, finalizó.

