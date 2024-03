¿En qué zonas de Colombia se deberían crear áreas protegidas? Un estudio las identifica

Antes de que termine esta década, Colombia deberá haber convertido el 30 por ciento de toda su territorio en un área protegida. Eso, debido a los diversos compromisos internacionales a los que el país se ha sumado. Actualmente, Colombia lleva poco más de 23 por ciento de su territorio terrestre protegido (en el marítimo ya superamos el 30 por ciento). Pero, ¿cuáles son las áreas que resulta más costoefectivas de proteger? Un grupo de investigadores analizó el país buscando responder a esa pregunta.

La idea, según explica Pablo Negret, investigador posdoctoral de la Universidad de Berna, en Suiza, y uno de los líderes del estudio, es entregarle a los tomadores de decisión una base científica que permita desarrollar las acciones que sean más beneficiosas para el país en el objetivo de conservar la naturaleza.

La investigación, titulada ‘Conservation planning for retention, not just protection’ y publicada esta semana en una de las revistas científicas más importantes del mundo en temas de conservación, analiza qué es mejor: si conservar áreas extensas con pocas presiones de deforestación o, en cambio, conservar áreas pequeñas con muchas presiones.

La respuesta es sencilla, explica Negret, si lo que se quiere es mantener bosque en pie de aquí a mitad de este siglo, como se plantea en diversos acuerdos internacionales, la mejor solución es conservar áreas pequeñas. Por otra parte, si lo único que se busca es cumplir con las metas establecidas en los acuerdos internacionales a 2030, lo mejor es entonces declarar zonas de gran tamaño con pocas presiones como área protegida.

Para explicarlo de manera más simple, Negret pone de ejemplo el Parque Nacional Natural Chiribiquete, que en 2018, bajo el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, tuvo una ampliación de su área protegida de 1’486.676 hectáreas (ha), convirtiéndose en el más grande de Colombia a nivel continental, con un total de 4’268.095 ha protegidas.

Con esta ampliación el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete se convierte en el área protegida más grande de la Amazonía, un mensaje de conservación que el Estado colombiano envía en pro de salvaguardar la riqueza natural y cultural de Colombia. Foto:Cortesía: Parques Nacionales Naturales

“Nosotros invertimos un dinero grande en expandir el Parque Chiribiquete. Eso fue un orgullo para el país y todo el mundo salió a decir ‘Colombia tiene el Parque Natural más grande de toda la Amazonia’. Pero ese Parque tenía muy bajas presiones de deforestación. El 90 por ciento del Parque estaba intacto, no había humanos. Entonces esa ampliación en términos prácticos no generó ningún beneficio, porque si no se hubiese ampliado Chiribiquete probablemente no se habría perdido el bosque, dado que no había presiones en términos de deforestación”, resalta Negret.

De acuerdo con su investigación, es más eficiente concentrarse en zonas más pequeñas de áreas como en Pacífico nariñense, en Pacífico chocoano, la Serranía de San Lucas, la Serranía del Perijá, el Catatumbo y el Piedemonte amazónico, donde las presiones de pérdida de bosque son mucho mayores, pero también el trabajo es más complejo dada la existencia de comunidades con intereses económicos en la zona.

“En áreas con mayor riesgo de deforestación te va a tocar pagar más por kilómetro de tierra que protejas. Esto porque las zonas donde hay más riesgo son también donde los colombianos queremos hacer actividades económicas. Es decir, zonas cercanas a carreteras, donde hay accesibilidad y cercanía a ciudades”, agrega el investigador.

Mapa de la Reserva Natural Cordillera Submarina Beata. Foto:Cortesía Invemar

Según Negret, a estas áreas con mayores presiones hay que agregarle que la conflictividad ambiental es mayor, por lo que se requiere de acciones mancomunadas entre el Gobierno, el sector privado y las organizaciones ambientales que permitan generar modelos económicos para las comunidades locales.

Esto, porque quienes habitan ya las zonas no estarán dispuestos a irse solo porque se les ordene, pero además porque dentro de estas zonas es también posible establecer economías que protejan y aprovechen el bosque de forma sostenible.

En la zona de Norte de Santander con presencia de cultivos ilícitos se concentra la capa vegetal afectada por este flagelo. Foto:Cortesía de la Fuerza Tarea Vulcano del Ejército

“Como tenemos el afán de declarar el 30 por ciento del país como área protegida a 2030, probablemente lo que va a hacer el Gobierno es poner las áreas protegidas en las zonas más baratas, que es en la mitad de la Amazonia, donde no hay presiones de deforestación. Lo que tenemos que hacer, y este artículo nos lo demuestra, es enfocarnos en esta frontera de la deforestación, porque si logramos parar esta frontera que se está moviendo hacia el sur, hacia Chiribiquete, tal vez logremos tener más bosque en pie. ¿Qué queremos, decir que tenemos el 30 por ciento del país como área protegida o decir que logramos preservar un 90 por ciento del bosque del país a 2050?”, finaliza Negret.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE

