Áreas amazónicas en Brasil se venden ilegalmente en Facebook

Áreas protegidas de las selvas amazónicas en Brasil se están vendiendo de manera ilegal a través de la red social Facebook, según reveló la cadena británica BBC.

Las transacciones ilegales de amplias zonas, como bosques nacionales protegidos o tierras reservadas a la población indígena, se publicitan en Marketplace, el servicio de anuncios clasificados que ofrece la popular plataforma.



Algunas de esas áreas, según averiguó la BBC tras llevar a cabo una investigación, son tan grandes que llegan a abarcar la extensión de un millar de campos de fútbol juntos.

Facebook ha mostrado su disposición a colaborar con las autoridades locales, aunque ha aclarado que no adoptará medidas unilaterales para frenar el comercio.



Según la BBC, el líder de una de las comunidades indígenas afectadas ha urgido a la firma californiana a hacer más para atajar la situación.



La responsable de la organización para el medioambiente Kanindé, Ivaneide Bandeira, indicó al canal británico que “los invasores de las tierras se sienten con fuerza como para que no les avergüence recurrir a Facebook para tramitar contratos de tierras ilegales”.



Cualquiera puede encontrar fotos de las tierras “en venta” introduciendo en la plataforma términos como “bosques” y pinchando en el localizador de los estados del Amazonas.



Además, muchos de esos vendedores admiten abiertamente que no poseen un certificado legal que pruebe que son los dueños.



Uno de esos vendedores ilegales, Fabricio Guimarães –grabado con una cámara oculta– admitió que “no hay riesgo de que se efectúe una inspección aquí”, mientras camina por una zona que ha quemado y por la que ha triplicado su precio de salida inicial hasta fijarlo en 35.000 dólares (unos 28.686 euros).



La mayor parte de anuncios procede de Rondônia, según la BBC, que también denuncia la existencia de personas que se apropian ilegalmente de las tierras de los indígenas y presionan a políticos para que les ayuden a legalizar la posesión.



El ministro de Medioambiente de Brasil, Ricardo Salles, contactado por la cadena británica, afirmó que el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro “siempre ha dejado claro que mantiene una tolerancia cero ante cualquier delito, incluidos los medioambientales”.



Facebook, por su parte, sostiene que intentar deducir qué ventas son ilegales sería una labor demasiado compleja para poder acometerla en solitario y cree que deberían ocuparse las autoridades pertinentes.



EFE

