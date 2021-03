Aquasavers: conozca el invento colombiano para ahorrar agua

"Cuando tenía 10 años recuerdo que desperdiciaba mucha agua, porque era lo que salía de la llave. Mi padre me regañaba, pero como no le hacía caso, él se inventó un aparato para bajarle la presión al agua, entonces cuando abría la llave, me salía menos. Así empezó este sueño llamado Aquasavers”, dice Jhonatan Franco, un joven bogotano que, junto a su padre Darío Franco, sacaron al mercado un dispositivo que ahorra un 60 por ciento de agua potable en los hogares.

Franco le cuenta a EL TIEMPO que desde ese momento supo que su padre había creado algo especial. “Empecé a entender que podía hacer lo mismo con menos agua. Ahí me cambió el chip. Después, noté que en la casa de mis vecinos tenían consumos y pagos más elevados que en nuestra casa, que éramos más. Entonces, supe que debíamos compartir ese invento con otras personas”, cuenta Jhonatan.



Hace más de cuatro años que padre e hijo iniciaron este sueño de concientizar a más personas de la importancia de ahorrar un recurso finito que incluso hoy ya está siendo escaso en algunas partes del mundo y que también, según predicciones del Ideam, podría escasear en Colombia en los próximos 100 años por la crisis climática.



No obstante, no hay que esperar mucho para conocer esa realidad. Aunque somos considerados un país rico en agua, en temporada seca muchas ciudades, entre ellas Bogotá, lanzan alertas por el bajo nivel de sus embalses. Así como ocurrió a principios del año pasado cuando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, invitó a los bogotanos a hacer un uso racional del agua.



“Aunque mucha gente tiene esa consciencia ambiental, su casa no les permite ahorrar, porque están diseñadas para desperdiciar. Según la Superintendencia de Servicios Públicos, más del 50 por ciento del agua que usas rebota en tu piel y se va al desagüe. Con nuestro sistema eliminamos ese porcentaje de desperdicio, es decir que sin importar cuánto abras la llave, saldrá la justa para todo tipo de necesidades”, añadió Jhonatan.

¿Cómo funciona?

Un kit Aquasavers (que contiene tres ahorradores), es un sistema integral de ahorro para el hogar, que cuenta con un certificado de negocio verde por parte de la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Este sistema se instala el lavamanos, lavaplatos y regadera. Reduce un 60 por ciento de desperdicio, al reducir la presión con la que normalmente sale el agua y deja su paso necesario para cada fuente de uso.



A diferencia de un ahorrador convencional, este no compromete las boquillas, es decir, se instala en la parte interna entre el tubo de salida y la manguera.



“A diferencia de otros ahorradores, está diseñado en un material que es escéptico y no tóxico, por ende no contamina el agua y tiene una vida útil de 10 años. Cuesta $70.000 y el usuario recupera esta inversión a partir del segundo ciclo de facturación”, explica Jhonatan.



Para su instalación, se puede hacer de dos maneras: recibir un video tutorial de instalación o programar el servicio de instalación, solo en Bogotá, que cuesta $30.000. Ahora, como hay casas que necesitan más dispositivos, también tienen disponible un kit de cinco unidades.



Actualmente 4.000 familias ya cuentan con el sistema. Además, también vienen trabajando con instituciones educativas y con la Clínica Monserrat y el Banco Mundo Mujer. Recientemente comenzaron pruebas piloto en Almacenes la 14 y Bayer.

Este dispositivo se instala en la parte interna entre el tubo de salida y la manguera. Tiene un ahorro efectivo del 60 % del agua. Foto: Foto: Aquasavers

“Con la Clínica Monserrat tuvimos un caso de éxito muy bonito, porque en el 2018 nos enviaron una certificación de que estaban ahorrando 4 litros por minuto. Ya en el 2020, nuevamente nos enviaron una certificación y estaban ahorrando el 50 por ciento de agua en un edificio que es grande”, dice Jhonatan.



Ya han llegado a todo Colombia, y están en proceso de exportar su invento a Ecuador, Costa Rica y Argentina. Pero, según Jhonatan, su sueño es que Aquasavers sea democratizado por el Estado en instituciones educativas y entidades públicas. “Queremos que sea ley, para que todos puedan ahorrar, porque nos gustaría que Colombia sea reconocido a nivel mundial por su compromiso con el agua” concluyó Jhonatan.

Puede obtener más información en www.h2oyvida.com o en su cuenta de Instagram /aqua.savers

