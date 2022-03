La V Asamblea de las Naciones Unidas para el Medioambiente (Unea-5) logró este miércoles un acuerdo histórico para empezar a trabajar en detener la contaminación global por plástico.



Los representantes de los 175 Estados presentes en las oficinas de la ONU en Nairobi, Kenia, aplaudieron durante cerca de un minuto cuando el presidente del evento, el ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, leyó en la sesión de cierre la frase con la cual se daba por aprobado un acuerdo para sentarse a hablar.



A partir de este jueves y durante el siguiente bienio se empezará a desarrollar y se presentará en la UNEA-6 el que sería un acuerdo definitivo sobre el tema, que esperan además sea vinculante. Si bien, el acuerdo no resuelve hoy el problema de la contaminación plástica en el mundo, representantes de ONGs y distintos países celebraron el mismo como un logro histórico pues significa que todo el planeta se pondrá de acuerdo en algo que sabe: es necesario producir menos plástico y gestionar correctamente el que se utiliza.



Días antes de la Unea-5 —que se dividió en dos sesiones, una virtual a finales de 2021 denominada Unea 5.1, y la Unea 5.2 que se realizó de forma híbrida, entre virtual y presencial en la ciudad de Nairobi, Kenia, del pasado 28 de febrero al 2 de marzo— oenegés y organizaciones del ámbito científico presentaron las razones del porqué es necesario detener la contaminación por plástico ahora, pues está afectando gravemente al planeta, y al ritmo que vamos según estimaciones se cuadruplicará para 2050.



Los representantes de 175 países que participaron en el evento aprobaron el proyecto de hacer un pacto global con un documento que se tituló 'Resolución para acabar con la contaminación por plásticos: Hacia un instrumento legalmente vinculante'.



Grandes pancartas rezaban en las oficinas de la ONU en Kenia ‘Hoy es el momento de de tener urgentes ambiciones y acciones colectivas’, además en la entrada al evento una escultura de una llave de agua abierta botando basura plástica decoraban el lugar mostrando que la más importante de las más de una docena de resoluciones aprobadas era esa: la de plásticos.

Monumento hecho con residuos plásticos recogidos en los barrios marginales de Kibera, en Nairobi. Foto: EFE

El ministro de Medio Ambiente de Colombia, Carlos Eduardo Correa, aplaudió la decisión. De hecho Colombia, fue co-patrocinadora de esta resolución aprobada este miércoles para sentarse a definir un Acuerdo contra los plásticos, además de otras dos resoluciones aprobadas también en la Unea-5 (una de soluciones basadas en naturaleza y otra de cómo enfrentar la contaminación por químicos) .



“Hoy decidimos crear una Asamblea para trabajar en ponerle fin a la contaminación por plástico. Colombia viene avanzando en diferentes temas: es líder de la Coalición de Latinoamérica y el Caribe de Economía Circular, en el uso de un plásticos de un solo uso, en la responsabilidad extendida del productor. Así que venimos avanzando con iniciativas importantes. Pero poder decir que todos los países tienen hoy en la mesa la contaminación por plásticos es muy importante, está impactando la biodiversidad”, le dijo a EL TIEMPO el ministro Correa.

Por su parte, la experta en plásticos para América Latina y el Caribe de la ONG WWF, Maria Alejandra González, explicó que lo logrado en la Unea-5 es histórico, porque no es normal que se planteen tiempos tan cortos para resolver problemas globales de este estilo que implican a tantos sectores: gobiernos, sociedad y privados, y que si en dos años se logra una resolución vinculante contra el plástico, habremos visto un gran triunfo para el multilateralismo.

González destacó que en el evento se trajeron tres propuestas de resolución, una de Perú y Ruanda que pedía por un acuerdo global y vinculante para enfrentar el plástico desde todas las esferas, otra de Japón muy similar, y otra de India, uno de los mayores productores de plástico del planeta, que pedía en cambio un acuerdo que no fuese vinculante sino voluntario y que se centrara en plásticos de un solo uso. Sobre esas ideas se trabajará ahora.



“Es un acuerdo histórico porque hoy se reconoce que hay que tomar medidas urgentes y acciones que obliguen a los Estados a tomar acción inmediata. Adicionalmente reconoce que los impactos no solo se dan en ecosistemas marinos sino que se deben abordar en todos los entornos naturales y que el abordaje debe ser en el ciclo de vida de los plásticos es decir que las acciones que se definen en este próximo acuerdo deben considerar el diseño de productos, la producción, el consumo y las medidas de gestión de residuos sólidos”, señaló la experta.



Según los últimos datos oficiales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), al UNEA-5 asistieron representantes de 175 Estados (y no los 193 miembros de la ONU, como había dicho el Pnuma en un principio). Más de 3.400 delegados en persona y 1.500 de forma virtual, entre ellos 79 ministros y 17 funcionarios de alto nivel, discutieron durante tres días temas relevantes como la contaminación por plástico, el manejo de la producción de metales y minerales, el desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático, el manejo de químicos y basura química entre otros.

(Le recomendamos: La contaminación por plásticos en el océano se cuadruplicará para el 2050)

Plásticos: Un problema global

La contaminación plástica superó los límites que el planeta es capaz de soportar, según un estudio del Centro de Resiliencia de Estocolmo, por lo que la producción debe limitarse de forma urgente según señalaron los científicos participantes en el estudio.



Existen 350.000 productos sintéticos inventados por la humanidad presentes en volúmenes considerables en la atmósfera o directa o indirectamente en el medio ambiente, según explicó Bethanie Carney Almroth, coatura del texto.

Además, WWF también habló recientemente de cómo el plástico está afectando a los océanos. Según su informe, uno de los más completos desarrollados hasta ahora, denominado ‘Impactos de la contaminación por plásticos en los océanos sobre las especies marinas, la biodiversidad y los ecosistemas’, la contaminación por plásticos en el océano se cuadruplicará para el 2050, llevando a más áreas a superar el umbral ecológicamente peligroso de concentración de microplásticos.

(Le puede interesar: Microplásticos en las costas de Colombia: altas cantidades y tóxicos)

Entre los principales hallazgos del estudio se ha encontrado que un total de 2.144 especies tienen contaminación plástica en sus entornos naturales, según una evaluación conservadora de la investigación. El planeta se sigue llenando de estos residuos y en América Latina, por ejemplo, el problema está agravado por la mala gestión, pues 145.000 toneladas diarias de residuos sólidos se gestionan de forma inadecuada.

Los países de América Latina, que en bloque apoyaron el desarrollo y aprobación de una resolución para enfrentar la problemática de la contaminación plástica, tendrán ahora que sentarse a trabajar en conjunto con el mundo. Porque, por el momento, el plástico seguirá contaminando ríos, mares y ecosistemas, mientras en Nairobi se celebra que se acordó crear un acuerdo para detenerlo.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

Enviado especial a Kenia con apoyo del Pnuma.

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde