Aprobado el nuevo informe de expertos del clima de la ONU

Los delegados de 195 países aprobaron el viernes las nuevas previsiones del grupo de expertos sobre el clima de la ONU, que se publicarán el lunes. El informe "fue aprobado y aceptado en una histórica primera sesión de aprobación virtual", afirmó el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (Ipcc) en Twitter.

(La deforestación ya es delito y será penalizada hasta con 15 años de cárcel)

Los miembros del Ipcc llevaban reunidos desde el 26 de julio a puerta cerrada y a distancia para negociar línea por línea, palabra por palabra, el "resumen para los responsables de toma de decisiones" de esta evaluación, siete años después de la última.



En medio de una avalancha de catástrofes en todo el mundo, desde inundaciones en Alemania y China hasta incendios masivos en Europa y América del Norte, los científicos no desvelarán hasta el lunes sus nuevas evaluaciones y predicciones climáticas sobre el aumento de la temperatura global, la subida del nivel del mar y otros fenómenos extremos.



(Lea: Las megaciudades que tendrán escasez de agua para 2050, según estudio)



"Está aprobado", dijo la climatóloga alemana Friederike Otto en Twitter. "Es hora de levantar el vuelo, Es el momento (...) Eres fuerte e inspirador", "Tienes un mensaje! Vuela alrededor del mundo A por ello", escribió su colega francés Christophe Cassou, otro de los autores.



"Puedo atestiguar que los autores del informe sobre el clima tuvieron la última palabra en cada frase del resumen para los responsables de la toma de decisiones", dijo el belga Jean-Pascal Ypersele.



El carácter intergubernamental del Ipcc dio lugar a veces a acusaciones de injerencia gubernamental en el trabajo de los científicos. "Me quito el sombrero", comentó en Twitter la climatóloga Corinne Le Quéré, que no es una de las autoras. El texto "será uno de los informes científicos más importantes jamás publicados", añadió.



El informe llega tres meses antes de la conferencia climática COP26 de la ONU en Glasgow (Escocia), crucial para el futuro del planeta, ya que solo la mitad de los firmantes del Acuerdo de París han revisado sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

