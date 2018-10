5 'apps' para ayudarnos con las mascotas

Desde collares con GPS para saber en qué lugar del mundo está nuestra querida mascota paseando hasta buscarles un buen hogar a los animales abandonados, o juegos para que los gatos se entretengan son algunas de las aplicaciones para hacer la vida más divertida, organizada y sencilla. Hoy son múltiples las opciones que la tecnología ofrece para ayudar en la convivencia con nuestros amigos de cuatro patas.

Incluso, algunas han sido desarrolladas por colombianos que buscan apoyar la buena labor de los cuidadores de animales. Herramientas que se ajustan a todos los bolsillos y necesidades.



Aquí algunas soluciones novedosas.

Appsolution, una ‘app’ para reducir el abandono animal

Reducir el abandono animal es el objetivo que se trazó el equipo de AppSolution, con sede en Tunja, Boyacá. Quienes dirigen esta empresa se propusieron idear un método que contribuyera a aumentar la cantidad de hogares para los animales abandonados que recorren las calles de Bogotá. La iniciativa consistió en crear la aplicación Distrito Appnimal, que enfrenta el problema desde dos ángulos. Uno es el de los animales que permanecen en la calle o en refugios y otro es el de las personas que tienen animales pero deciden abandonarlos.



La pantalla de bienvenida está titulada ‘Comunidad Zoolidaria’ y en ella se ven los perfiles de distintos animales.



De Lorna, por ejemplo, se dice que es de tamaño mediano, tiene 6 años y está en Engativá. Al hacer clic sobre su fotografía el usuario se entera de que esta perrita no ha sido apadrinada y en el texto que sigue abajo hay una pequeña biografía de ella. Se incluyen las opciones que tiene el usuario: donar dinero, donar en especie, ser voluntario, adoptar, apadrinar y contactar.

Game for cats, juegos para mininos

Los amigos de los gatos encuentran en la app Game for Cats una buena alternativa para entretener a sus pequeños felinos. La compañía desarrolladora de esta aplicación, Little Hiccup, creó un juego sencillo pero cautivador en el que el gato persigue un simulador de rayo láser, un ratón o una mariposa que se proyectan en la pantalla.



Aunque la versión para iPad está disponible desde hace tiempo, la app ha sido lanzada recientemente para dispositivos Android, lo que les permite a los usuarios disfrutar de esta herramienta de diversión sin importar con cuál sistema operativo cuenten.



Game for Cats ofrece gratuitamente el juego en el que se emplea el rayo láser, mientras que para que el gato se entretenga con el ratón o con la mariposa es necesario efectuar una compra en la aplicación. Una preocupación que pueden tener los usuarios es si el gato rayará la pantalla con sus uñas. A esto, la empresa desarrolladora de la app responde que probablemente no debido a que la keratina de la que están hechas las uñas de los gatos no es más dura que el vidrio.

Barkcam, ¡miren el pajarito!

La aplicación BarkCam está diseñada para aquellos dueños de mascotas para quienes es imposible no tomar fotografías de sus amigos peludos, ya sea que se trate de selfis o de fotos en las que estén ellos solos. El truco, que no siempre es fácil de lograr, consiste en conseguir que los animales miren a la cámara en el momento adecuado.



¿Cómo es posible hacer esto? La aplicación está equipada con un sistema que produce alrededor de 25 sonidos llamativos que hacen que las mascotas dirijan la mirada hacia el teléfono celular. Además de esta función, la aplicación cuenta con etiquetas que se les pueden agregar a las imágenes y también con filtros que embellecen las fotos.



Entre los sonidos que la app produce están ladridos, gemidos, silbidos y sonidos de juguetes. BarkCam facilita tomar fotografías de cualquier perro, no exclusivamente del que pertenece a la persona que descarga la app. Perros que viven en la calle y cualquiera otro sentirán la curiosidad necesaria para que posen para las cámaras.

Relax my cat, contra la ansiedad gatuna

Está comprobado que la música influye en el estado de ánimo de los humanos. ¿Por qué no también en el de los gatos? Esta es la pregunta que se hicieron los desarrolladores de la app Relax my Cat, que está equipada con distintas melodías. Cada una de ellas fue compuesta especialmente para los gatos.



Todas las melodías cumplen una función. Hay algunas que fueron creadas con el fin de hacer que los animales se duerman; otras fueron hechas para animarlos a que jueguen e incluso existen melodías para ayudarles a lidiar con las ansias que producen separarse de sus dueños. La app para dispositivos Android es gratuita, pero hay que pagar por la que se usa en aparatos iOS.



La aplicación ofrece varias listas de reproducción de melodías para hacer más fácil que los gatos se dejen acicalar. La aplicación también cuenta con televisión para gatos: en la pantalla se muestran videos con imágenes relajantes musicalizadas que están diseñadas para atraer la atención de los animales y para “ayudar a reducir el estrés o la ansiedad”.

Dog walk, un paseo con su perro

La app Dog Walk, de Tractiv Dog, les permite a los usuarios registrar las caminatas que hagan con sus amigos de cuatro patas. Se trata de una aplicación gratuita que usa el sensor de GPS del teléfono celular para grabar la ruta que el perro y su dueño cubran. El recorrido se muestra en un mapa en la pantalla, junto con el tiempo y la distancia que se emplearon.



Los dueños de las mascotas también pueden tomar fotografías y guardarlas dentro de la aplicación (que se puede descargar en Android y en iOS) e igualmente tienen la opción de anotar los sitios en los que el perro hizo sus necesidades durante el camino. Al registrarse, el dueño del perro debe llenar un formato en el que se piden, entre otros datos, el nombre del animal, su raza y su fecha de cumpleaños.



Quienes descargan esta app pueden ver un registro de las caminatas que hacen con sus animales, compartirlas con amigos y familiares e incluso usarlas para registrar actividades. Esta última característica es particularmente atractiva para las personas que se dedican a sacar a pasear a los perros.



REDACCIÓN VIDA

cecmon@eltiempo.com