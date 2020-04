Aplicaciones que aportan al bienestar de nuestros peludos

Nuestras mascotas no están fuera de la revolución tecnológica. Hoy existen aplicaciones para recordarnos la cita al médico veterinario, la desparasitación o las vacunas; ubicar un paseador de perros o una niñera gatuna, pedir alimentos o medicamentos, sugerencias de entretenimiento y redes sociales tanto para ellos como para sus amos.



Herramientas que nos hacen la vida más fácil y amable en tiempo de cuarentena. Basta con dirigirnos a la tienda de aplicaciones de nuestra tableta o teléfono celular para encontrar muchas opciones gratuitas dentro de un mercado que crece cada vez más y que cubre casi todas nuestras necesidades. Hay de todo, para todos los gustos y los sistemas operativos.

Servicios veterinarios

Vet+O Veterinario Online: la más reciente de todas. Es una aplicación creada por un grupo de profesionales veterinarios cuyo fin es brindar asesorías (virtuales o presenciales) las 24 horas del día desde la comodidad de nuestro hogar a través de videollamadas o conectándonos con el profesional más cercano. Dan consejos sobre cuidado básico de mascotas, como vacunación, desparasitación, alergias, entre otros.



Pet First Aid: esta aplicación fue creada por la Cruz Roja de Estados Unidos. Lo más llamativo es que cuenta con videos e imágenes para guiar a los amos en caso de emergencias con mascotas (heridas, caídas, atropellamientos, etc.). Además, permite crear el perfil de nuestros animales incluyendo información como fotografías, número de identificación e información médica.



ASPCA: esta aplicación pone a nuestra disposición toda la experiencia de la Sociedad Norteamericana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA, por su sigla en ingles) en el área de atención de animales en desastres naturales. Allí dan información para una atención oportuna y eficiente, e instrucciones para buscar animales perdidos (creación de carteles, publicaciones para redes sociales, etc.).

Go Pets: el principal beneficio de esta aplicación es la localización, a través de GPS, de la clínica veterinaria más cercana a casa. También tiene la posibilidad de crear perfiles para nuestras mascotas y administrar recordatorios para citas médicas, vacunas, desparasitaciones u otros procedimientos.

Relajación

Relax my dog: para disminuir la ansiedad, el estrés o la hiperactividad de nuestro perro, esta aplicación tiene una amplia biblioteca de sonidos para ayudarnos a relajarlos y crear ambientes amigables para que ellos estén a gusto, puedan dormir mejor o estén más tranquilos cuando estamos trabajando o fuera de casa.



Relax my cat: esta es la versión felina de la anterior aplicación y cumple con las mismas características: Una colección de videos y sonidos para ayudar a reducir la ansiedad, el estrés o incluso incentivar la actividad de nuestros amigos felinos a través de la estimulación auditiva.

Redes sociales

Wipet: es similar al Facebook de nosotros, los humanos. En ella se puede crear el perfil de nuestra mascota para conocer otras personas y mascotas alrededor del mundo e intercambiar fotos, recomendaciones y hacer amigos perrunos y gatunos. Tiene una guía de lugares amigables con las mascotas que podemos tener en cuenta luego de la cuarentena.



Doggy Talk: si la anterior era similar a Facebook, esta es muy similar a WhatsApp. Aquí se crea un perfil para nuestro perro (con raza, edad, nombre, foto y actividades favoritas) y se puede conectar con otras personas que tengan mascotas para compartir juegos y paseos en el parque.

Bienestar animal

Distrito appnimal: creada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá en asocio con otras instituciones, esta aplicación conecta al instituto con toda la ciudadanía permitiendo reportar animales perdidos, registrar animales encontrados o incluso iniciar el trámite de adopción de mascotas. También, a través de ella, se puede colaborar como hogar de paso o voluntario del instituto y conocer las diferentes actividades que se realizan en la capital.



Backyard: la ONG Protección Animal Mundial creó esta aplicación con la ayuda de médicos veterinarios de todo el mundo para educar a los propietarios en temas relacionados con el bienestar animal y la tenencia responsable de animales de compañía. También tiene la opción de crear perfiles y gestionar recordatorios de las fechas importantes para nuestros peludos. Una característica interesante es que cuenta con cuestionarios para poner a prueba nuestros conocimientos y ganar premios virtuales por ser el mejor amo.

Actividad física y entretenimiento

Dogo: para los amantes de la actividad física con el perro esta es la aplicación ideal, ya que cuenta con ilustraciones y videos de actividades físicas, entrenamientos y trucos que podemos enseñarles a nuestros perros y que se pueden realizar en casa. Permite hacer un registro diario de las actividades, así como un registro fotográfico de las mismas para competir con otros amos alrededor del mundo.



Pro-Plan P5Dog: a través de imágenes y videos dan consejos sobre entrenamiento y nutrición de mascotas. Se puede hacer registro de la actividad para evaluar el progreso y permite conocer historias de otras personas y sus mascotas a manera de motivación adicional.



Game for Cats: nuestros mininos tienen aplicaciones para mantenerse activos. Un simulador de mariposa, ratón o la luz de rayo láser, que es el juego que los felinos domésticos más disfrutan y con el que pasan minutos intentando atraparlo.

Cuidados generales

11 Pets: esta nos permite crear un perfil de nuestro perro o gato para tener recordatorios sobre cuándo debemos darle una medicina en especial, vacunarlo, desparasitarlo e incluso bañarlo o realizarle una profilaxis dental. Una de sus funciones más importantes es la de tener la historia clínica de nuestra mascota en la tableta o el celular con la información de radiografías, ecografías o resultados de laboratorio.

Productos para mascotas

Actualmente, casi todas las aplicaciones para hacer mercado a domicilio cuentan con secciones especializadas para mascotas en las cuales se pueden adquirir principalmente alimentos, snacks o accesorios para jugar.

Laika: si por la extensión de la cuarentena se nos ha agotado la comida o los snacks de nuestra mascota, necesitamos algún medicamento o queremos comprar algún accesorio para nuestro perro o gato, esta aplicación nos da la oportunidad de adquirirlo a través de ellos y recibirlo a domicilio. Además, cuenta con otras ayudas como venta de seguros, colegios o guarderías, consulta veterinaria virtual, llamadas para denuncias por maltrato, funerarias, entre otras.

GABRIEL GARCÍA

Especial para EL TIEMPO