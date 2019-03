Animalistas piden a Congreso prohibir corridas de toros

Esta semana, la sala Plena de la Corte Constitucional ratificó su decisión de no prohibir las corridas de toros en Colombia. De esta manera, el alto tribunal mantiene lo que había dicho desde el 2010, en la sentencia C-666, en el sentido de que las corridas tienen un arraigo cultural que no puede llevarlas a ser catagorizadas como maltrato animal.



Al respecto, distintas organizaciones animalistas manifestaron su inconformismo: “esta sentencia ratifica que el país tiene un déficit de protección animal que debe ser superado por el Congreso, el problema es que si la Corte no fija unos plazos, entonces el Congreso no va a actuar. Esto quedó demostrado con lo que pasó con la sentencia 042 de hace dos años, que exigía al Congreso tomar una decisión este año, pero fue tumbada en 2018”, aseguró Carlos crespo, miembro de Colombia sin toreo, una coalición nacional de organizaciones animalistas.



De acuerdo con Crespo, “la Corte debe tener en cuenta que el Congreso ha tenido voluntad para prohibir las corridas; incluso, toda la Cámara ya lo había prohibido, pero por un tema de tiempos el proyecto no pasó en el Senado. La Corte no quiere ver esto y prefiere que el tema siga por los años”.



Por su parte, Eduardo Peña, coordinador de campañas en Latinoamérica de Animal Defenders International, considera que el nuevo anuncio de la Corte “no dice nada nuevo y repite lo que dice la repite lo de la c-666”.



“Dicha sentencia, que solo hemos conocido por la información divulgada en los medios de comunicación, considera las excepciones al maltrato animal dentro de las tradiciones culturales y del arraigo de los pueblos, que, aunque deben reconocerse, solo están establecidas formalmente en unos cuantos municipios del país y en los que está prohibido destinar recursos públicos para la promoción de este tipo de espectáculos.



Peña agregó que “nadie niega que en las corridas de toros hay maltrato animal, y por eso lo que esperamos es que la Corte en esta nueva sentencia profundice en el concepto tradicionalidad, que nosotros entendemos como elementos que se mantienen luego de tradiciones. Por eso, hacemos un llamado para que el Congreso se pronuncie sobre el tema".



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE