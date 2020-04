Nueve verdades a propósito del primer caso de un tigre con coronavirus

Una tigresa malaya del Zoológico del Bronx en Nueva York dio positivo a la covid-19, dijo la institución que lo administra, WCS (Wildlife Conservation Society). Sospechan que contrajo el virus de un cuidador que no presentaba síntomas en el momento de la transmisión era asintomático. Su caso sería el primero en animales silvestres que puede aportar mucha información sobre el virus. Sin embargo, ha planteado una serie de preguntas, que, con la guía de expertos, respondemos a continuación.

¿Los humanos pueden contagiar a los animales?

Todo parece indicar que sí. Pese a que solo a este tigre de cuatro años, llamada Nadia, le hicieron una prueba, su hermana Azul, dos tigres de Amur y tres leones africanos también presentaron la misma tos seca que Nadia. Además, a finales de marzo, se descubrió que un gato, cuyo dueño estaba infectado, contrajo el nuevo coronavirus en Bélgica. Y a esto se suma que el pasado 4 de abril, según una investigación titulada Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, covid-19, del Ministerio español de Sanidad, los humanos pueden contagiar a sus mascotas.

No se transmite de felino a humano

Para Sarah Caddy, veterinaria e investigadora de la Universidad de Cambridge, si los gatos pueden contagiarse, "no es sorprendente" que lo mismo suceda con otro felino. Pero eso no es motivo para temer a los animales de compañía. "No hay ninguna prueba de que un felino, pequeño o grande, pueda transmitir el virus de vuelta a los humanos", afirma Caddy, haciéndose eco de la posición de la Organización Mundial de la Salud al respecto.

No abandone sus mascotas, es un grave error

De nuevo, no existe evidencia científica que diga que los felinos o perros transmitan el virus a humanos, sino todo lo contrario: que los humanos pueden contagiar a sus mascotas. De ahí, la importancia tomar medidas de prevención y no acciones radicales que podrían empeorar esta crisis sanitaria. “Si nosotros dejamos los animales en la calle en lugar de mejorar la situación puede desencadenar otros problemas de salud pública, esto nos debe orientar a tomar medidas de prevención”, dice Luz Dary Acevedo, coordinadora de Salud y Tráfico de vida silvestre en WCS Colombia.



Lo que se puede hacer, en caso de tener síntomas de enfermedad respiratoria o ser positivo al virus, es mantener las mismas precauciones con su mascota y limitar el contacto mientras se recupera. Cuando lo saque de paseo, también debe ser precavido y no dejarlo que se acerque a otras personas.

¿Habrá más casos de animales contagiados en el zoológico del Bronx?

De acuerdo con Paul Calle, veterinario jefe del Zoológico del Bronx, es probable que se den otros casos en el zoológico.

¿Los animales contagiados están aislados?

Ellos viven en la exhibición de tigres de montaña que tiene sus propias áreas de manejo. Las exhibiciones fueron cerradas al público desde el 16 de marzo y el personal está tomando todas las medidas para prevenir que otros felinos puedan adquirir el virus. Según Acevedo, en este momento cambiarlos a otra área no es la mejor idea, “porque esto implica anestesiarlos y el cambio les causaría mayor estrés, su sistema inmune estaría más vulnerable y podría desarrollar con más fuerza los síntomas u otras enfermedades. Un tigre malayo macho de la misma exhibición y las demás especies de felinos de otras exhibiciones no han presentado síntomas”. Y agrega que en este momento, cada uno está en su hábitat y no comparten un mismo ambiente.

¿Se transmite de animal a animal?

Aún no existe información científica de si el virus se transmite entre animales de la misma especie o si afecta más a unos que a otros y tampoco de cómo desarrollan la enfermedad.

¿Podría pasar en los zoológicos de Colombia?

Sí, podría pasar. Por eso muchos zoológicos tomaron medidas y cerraron sus puertas en marzo. De acuerdo con Juliana Peña, directora de Salud del zoológico de Cali, ellos estaban preparados, pues desde finales de marzo, cuando salió el reporte del gato que se contagió con el virus en Bélgica, “tomamos precauciones y cerramos el zoológico. Hay medidas de sentido común que ayudan mucho a mantener una barrera entre cuidadores y animales como usar tapabocas, guantes y mantener la distancia”.

¿Por qué preocupan más los primates?

Según, Peña, por su cercanía filogenética con los humanos, es más fácil que se contagien con nuestras enfermedades y estas pueden ser letales para ellos. “De ahí que los niveles de bioseguridad con los primates son más altos; pero no solo es con este virus, con el herpes, por ejemplo, también, porque es letal para los titís”.

¿Por qué es importante revelar esta información?

Este tipo de información es muy importante aclararla teniendo en cuenta lo que puede ocurrir con el abandono de mascotas. Según Acevedo, no saben aún cómo es su interacción, sin embargo cualquier información adicional contribuirá al entendimiento continuo de todo lo que pasa con el virus, ya que esto ayudará a fortalecer las medidas de prevención y control. “Si conocemos que podemos transmitir la enfermedad a un animal, podemos evitar el contagio e incluso, las medidas que tomemos también contribuirán en el control de otros agentes infecciosos”, dice Acevedo.

